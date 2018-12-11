Итоги торгов на БВФБ: евро падает

Белорусский рубль на торгах в среду подешевел к доллару и рублю РФ, но укрепил свои позиции относительно европейской валюты.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 12 декабря курс доллара после падения в понедельник и роста во вторник, в среду подрос на 0,0016 рубля до 2,1270 BYN/USD.

Курс евро упал на 0,0090 рубля до 2,4085 BYN/EUR, причем падение европейской валюты наблюдается на протяжении всей этой недели. Курс российского рубля вырос на 0,0045 рубля до 3,2009 BYN/100 российских рублей.