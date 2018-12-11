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Итоги торгов на БВФБ: евро падает

12.12.2018 18:13 — Разное | БДГ  
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Белорусский рубль на торгах в среду подешевел к доллару и рублю РФ, но укрепил свои позиции относительно европейской валюты.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 12 декабря курс доллара после падения в понедельник и роста во вторник, в среду подрос на 0,0016 рубля до 2,1270 BYN/USD.

Курс евро упал на 0,0090 рубля до 2,4085 BYN/EUR, причем падение европейской валюты наблюдается на протяжении всей этой недели. Курс российского рубля вырос на 0,0045 рубля до 3,2009 BYN/100 российских рублей.

Напомним, что по прогнозу экспертов, в 2019 году вполне возможно определенное ослабление доллара из-за окончания политики повышения ставок в США. Евро, напротив, способен укрепиться, поскольку Европейский ЦБ лишь приступает к ужесточению денежной политики. Это способно привести к тому, что USD/BYN уйдет ниже 2.00 BYN, тогда как EUR/BYN превысит 2.50 EUR/BYN.

 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль на торгах в среду подешевел к доллару и рублю РФ, но укрепил свои позиции относительно европейской валюты.
 
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