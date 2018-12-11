Электроэнергию для нужд отопления необходимо будет учитывать поквартирно — Мясникович





Поквартирный учет электрической энергии, используемой для отопления, необходимо будет организовать в жилищном фонде Беларуси, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на встрече с коллективом ОАО «МАПИД», передает корреспондент БЕЛТА.

Строительный комплекс страны нацелен на преимущественное возведение жилья с использованием электроэнергии для целей отопления. «Электроснабжение будет решать в том числе вопросы теплоснабжения с учетом достаточной мощности атомной станции, — сказал Михаил Мясникович. — Должен быть индивидуальный учет, на каждую квартиру, для этого потребуются соответствующие разводки и т.д. Чтобы человек регулировал отопление не форточкой, а специальным прибором и платил в зависимости от того, сколько он потребляет электроэнергии на хозяйственно-бытовые цели и на нужды отопления».

Эта задача, по мнению председателя Совета Республики, особенно актуальна для МАПИДа — крупнейшей в стране строительной организации, которая к настоящему времени возвела более половины всего жилфонда Минска. «МАПИД вкладывает достаточный объем средств в свое развитие и имеет серьезные перспективы. Главная ценность — это кадры организации, в том числе высококвалифицированные рабочие, — отметил Михаил Мясникович. — Это предприятие может прибавить в своем развитии за счет того, что ему будут предоставляться площадки в городе и увеличится объем строительства коммерческого жилья, которое будет реализовываться на рыночных принципах. Это позволит еще больше минимизировать накладные расходы и таким образом улучшить экономику предприятия, сказаться на вопросах стабильности цен на квадратные метры».

Первый в стране многоквартирный дом с электрическим отоплением планируют построить в Минске. В существующем жилфонде страны, по мнению Михаила Мясниковича, необходим поквартирный учет всех видов энергоресурсов, в том числе теплоснабжения.

Во время встречи поднимался вопрос строительства дома для работников стройорганизации, состоящих на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Такой дом планируется построить во Фрунзенском районе. С докладом выступил глава администрации этого столичного района Артем Цуран. Михаил Мясникович напомнил о необходимости повышения уровня занятости населения в экономике, создании новых рабочих мест.

В структурных подразделениях ОАО «МАПИД» работают свыше 6,2 тыс. человек, которые обеспечивают весь цикл строительства — от проектирования до сдачи объектов в эксплуатацию.

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