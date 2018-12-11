Житель Слуцка пропал в лесу Пуховичского района





В Минской области разыскивают без вести пропавшего Верниковского Антона Ивановича, зарегистрированного в Слуцке по адресу: ул. Социалистическая, д. 1.

23 октября текущего года мужчина ушёл в лес вблизи д. Ильинка Пуховичского района и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.