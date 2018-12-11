10 открытий, доказывающих, что люди злы





Не расстраивайтесь сильно, прочитав эту статью. Возможно, признавая и понимая наши недостатки, мы сможем более успешно их преодолевать и таким образом укреплять лучшие стороны нашей природы.

Вопрос, который звучит на протяжении веков: мы, люди, хотя и не совершенные, но по сути своей — добрые, разумные, беззлобные существа? Или мы все-таки созданы плохими, ограниченными, праздными, тщеславными, мстительными и эгоистичными? Невозможно дать однозначный ответ, и все люди очень разные, но давайте попытаемся осветить некоторые доказанные точки зрения по этому вопросу. Сознательно пропустив важные, но противоречивые и много обсуждавшиеся исследования Милгрэма, Зимбардо и Аша, мы разберем 10 удручающих находок психолога Кристиана Джаррета , которые показывают темные и не впечатляющие стороны человеческой природы.

Мы считаем меньшинства не совсем полноценными людьми

В своей истории люди продемонстрировали отвратительную готовность быть жестокими друг к другу. Частично это можно объяснить нехорошей склонностью считать определенные группы — особенно не похожих на нас и уязвимых людей, которых мы воспринимаем как более низких по статусу, — не совсем полноценными людьми. Один яркий пример этой «вопиющей дегуманизации» можно привести на основе небольшого исследования со сканированием мозга. По его данным, студенты демонстрировали меньшую нервную активность, вызываемую мыслями о людях, когда смотрели на фотографии бездомных или наркоманов, чем когда им показывали лица людей с более высоким статусом. Многие другие исследования также демонстрировали мягкие формы дегуманизации (при которых мы проявляем менее активную психическую реакцию по отношению к меньшинствам) и продолжающиеся проявления вопиющей дегуманизации — например, люди, которые выступают против иммиграции из арабского мира или за более жесткие контртеррористические меры против мусульманских экстремистов, как правило, считают арабов и мусульман в буквальном смысле менее развитыми, чем люди в среднем. Также существуют свидетельства того, что молодые люди дегуманизируют в своем сознании пожилых людей, а мужчины и женщины одинаково дегуманизируют пьяных женщин.

Более того, склонность к дегуманизации начинается рано: дети в возрасте пяти лет считают людей, которые чем-то от них отличаются (живут в другом городе либо имеют другой пол), в меньшей степени людьми, чем остальных.

В возрасте четырех лет мы уже злорадствуем

Этот вывод особенно удручает, так как мы часто воспринимаем маленьких детей как олицетворение надежды для человечества. Они считаются милыми и невинными, еще не испорченными взрослой жизнью. И все же многие исследования показывают, что очень маленькие дети способны на некоторые не слишком привлекательные «взрослые» эмоции. Например, исследование, проведенное в 2013 году, показало, что даже четырехлетние дети злорадствуют, то есть получают удовольствие от мучений другого человека, особенно если они считают, что человек этого заслуживает (потому что поступал плохо). Более свежее исследование показало, что шестилетние дети готовы заплатить за то, чтобы увидеть, как будут наказывать асоциальную куклу, вместо того, чтобы потратить эти деньги на стикеры. Да, и пожалуй, стоит забыть о том, будто дети демонстрируют безусловную доброту — к трем годам они уже способны понимать, что вы им что-то должны.

Мы верим в карму и считаем, что обездоленные заслужили свою судьбу

Наша неотъемлемая потребность верить в справедливость мира настолько сильна, что мы считаем, будто уязвимые и нуждающиеся люди в какой-то степени заслужили свою судьбу (печальная оборотная сторона кармической идеи, распространяемой большинством религий, что космос вознаграждает тех, кто творит добро. Это убеждение появляется у детей в возрасте четырех лет). Печальные последствия убеждений в мировой справедливости были впервые продемонстрированы в классических исследованиях Мелвина Лернера и Кэролин Симмонс. В версии эксперимента Милгрэма, в которой студенток наказывали электрическими ударами за неправильные ответы, участницы-женщины впоследствии оценивали девушку как менее симпатичную, когда им говорили, что им снова предстоит увидеть ее страдания — особенно если при этом они были не в состоянии уменьшить эти страдания. Предположительно, таким образом женщины могли меньше переживать о мрачной судьбе девушки.

Исследования также показывают нашу готовность обвинять бедных, жертв изнасилования, больных СПИДом и других людей в том, что с ними произошло; это позволяет нам сохранить веру в справедливый мир. И вследствие тех же самых или аналогичных процессов, вероятно, мы подсознательно смотрим на богачей сквозь розовые очки.

Мы ограничены и догматичны

Мы, люди, не только злые и безжалостные, но еще и пугающе ограниченные. Если бы люди были рациональными и непредвзятыми, то исправить чьи-то ложные убеждения можно было, представив им важные факты. Однако классическое исследование, опубликованное еще в 1967 году, показало бесполезность такого подхода: участники, которые твердо выступали за смертную казнь или против нее, полностью игнорировали факты, которые подрывали их убеждения; наоборот, сила их первоначальных взглядов даже удваивалась. Это, видимо, происходит отчасти потому, что мы считаем, будто противоположные нашим убеждениям факты подрывают наше чувство идентичности. Кроме того, многие из нас чрезмерно уверены в глубине своего понимания вещей, а поскольку мы считаем свое мнение более значимым, чем мнения других, мы не стремимся получать новые релевантные знания.

Мы предпочитаем подвергнуться наказанию током, чем тратить время на собственные мысли

Возможно, трать мы немного больше времени на созерцание, то мы не были бы так ограничены. К сожалению, кажется, что для многих из нас перспектива провести время в собственных мыслях настолько неприятна, что мы скорее подвергнем себя ударам электричества. Это было продемонстрировано в исследовании 2014 года, в котором 67% участников-мужчин и 25% женщин согласились пережить неприятные удары током, только бы не тратить 15 минут на мирное созерцание. Другие исследователи ставили под сомнение интерпретацию этих результатов, но по крайней мере еще одно исследование показало, что люди предпочитают электрошок монотонности, а другое обнаружило кросс-культурные свидетельства того, что людям доставляют большее удовольствие какие-то действия, чем просто размышления. Суть этих результатов, похоже, подтверждает вердикт французского философа Блеза Паскаля, который говорил, что «все проблемы человека происходят из-за его неспособности спокойно сидеть в одиночестве в комнате».

Мы тщеславны и самоуверенны

Наша иррациональность и догматизм были бы не так уж плохи, если бы сочетались с некторым смирением и самоанализом, но на деле большинство из нас переоценивает свои способности и умения, такие как навыки вождения, интеллект и привлекательность. Это явление было названо эффектом озера Вобегон в честь вымышленного города, где «все женщины сильны, все мужчины красивы, а все дети выше среднего уровня». Как ни странно, наименее способные среди нас наиболее склонны к чрезмерной уверенности (так называемый эффект Даннинга-Крюгера). Это тщеславное самолюбование, по-видимому, самое нерациональное в нашей морали. Даже сидящие в тюрьме преступники считают, что они добрее, честнее и больше заслуживают доверия, чем средний член общества. Наше тщеславие проявляется и в других формах: например, исследователи считают, что существует такая форма «неявного эгоизма», как склонность жертвовать благотворительным организациям, в названии которых есть наши инициалы.

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Мы — моральные лицемеры

Мы не только преувеличиваем собственную добродетельность, но и склонны к моральному лицемерию. Исследования советуют с осторожностью относиться к тем, кто быстрее и громче всех осуждает моральные проступки других людей — высока вероятность того, что моральный проповедник тоже не без греха, но конечно же, на собственные нарушения смотрит не так строго. В одном из исследований, посвященных этому явлению – с соответствующим названием «Двойственность добродетели: разбор морального лицемерия», – исследователи обнаружили, что люди полагают эгоистичное поведение (выбор более быстрой и легкой из двух экспериментальных задач) куда менее справедливым, если так ведут себя другие, а не они сами.

Также существует давно изученная склонность относить плохие поступки других людей — например, неверность партнера, — на счет их характера, а те же самые поступки, сделанные нами самими, объяснять влиянием ситуации. Эти эгоистичные двойные стандарты могут даже объяснить общее ощущение возрастающей невоспитанности. Недавние исследования показали, что мы более остро воспринимаем одинаковые проявления грубости, когда их совершают незнакомые люди, чем когда это делают наши друзья или мы сами.

Мы все потенциальные тролли

Как утверждают все, кто оказался в Twitter, социальные сети могут усиливать худшие аспекты человеческой натуры, частично из-за эффекта онлайн-раскрепощения и ввиду того факта, что анонимность (легко достигаемая онлайн), как известно, увеличивает склонность к безнравственному поведению. Хотя одни исследования показывают, что люди, склонные к повседневному садизму (что само по себе беспокоит), чаще троллят в сети, другие публикации говорят, что плохое настроение и троллинг со стороны других людей удваивают вероятность того, что человек сам будет вести себя подобным образом. И эти ситуационные факторы даже лучше предсказывали троллинг, чем индивидуальные черты человека, что привело исследователей из Стэнфорда и Корнелла к выводу, что «обычные пользователи также будут троллить, когда настроение и контекст обсуждения подсказывает такое поведение».

Конечно, это подразумевает, что троллинг со стороны нескольких человек может вызвать снежный ком с увеличением негативности. Это исследователи и обнаружили, когда изучали дискуссию читателей на CNN.com.

Мы предпочитаем неэффективных лидеров с психопатологическими признаками

Мы могли бы смягчить свои человеческие недостатки, если бы предпочитали лидеров с редкой добродетельностью и умениями. К сожалению, все происходит с точностью до наоборот. Рассмотрим президента Дональда Трампа. Стремясь объяснить его поддержку со стороны избирателей, исследователь психологии личности Дэн Макадамс пришел к выводу, что откровенная агрессия и оскорбления Трампа имеют «первобытную привлекательность», а его «зажигательные твиты» похожи на «дисплей» альфа-самца шимпанзе, «предназначенный для запугивания».

Сторонники Трампа не согласятся, но если оценка Макадамса верна, она вписывается в более широкую модель, говорящую, что психопатические черты больше распространены среди лидеров. Опрос финансовых лидеров в Нью-Йорке показал, что они высоко оценивают психопатические черты, а эмоциональный интеллект — ниже среднего. Справедливости ради, по этой теме встречаются и абсолютно противоречащие выводы, но метаанализ, опубликованный этим летом, подводит к выводу, что существует скромная, но значимая связь между психопатическими признаками и лидерством, и что это имеет практические последствия, особенно потому, что психопатия также коррелирует с худшими показателями лидерства.

Нас сексуально привлекают люди с неприятными чертами личности

И что совсем плохо, мы не только выбираем в лидеры людей с психопатическими чертами, но и в качестве сексуальных партнеров — по крайней мере, в краткосрочной перспективе, — предпочитаем людей, характеризующихся так называемой «темной триадой» — нарциссизмом, психопатией и макиавеллизмом. В одном из исследований было обнаружено, что физическое влечение женщин к мужчине выше, если в его описании присутствуют «темные» черты (например, корыстный, бесчувственный манипулятор), а если его описывают так же (с точки зрения его хобби и т.д.), но без упоминания темных черт, то такого эффекта не наблюдается. Одна из теорий заключается в том, что темные черты — это «качества самца», демонстрирующие уверенность и готовность идти на риск. И таково будущее нашего вида? Возможно, это так: другая статья 2016 года говорит, что у женщин, которых сильнее привлекают мужчины-нарциссы, рождается больше детей.

Мы обречены? Один обнадеживающий момент — большинство исследований, относящихся к этому последнему пункту, было проведено среди американцев европейского происхождения и не может быть спроецировано на другие культуры (правда, исследование, проведенное в этом году среди «азиатских» американцев — мужчин и женщин с более про-социальными чертами, более успешных в быстрых знакомствах, — пришло к тому же выводу). Но опять же, есть гораздо более удручающие исследования, которые я не смог уместить в эту статью, показавшие, например, что нас больше мотивирует зависть, чем восхищение, а также шокирующую распространенность лжи (привычка, которая появляется у нас с двух лет) и манипулятивность младенцев. Они имитируют плач, чтоб вы знали!

Не расстраивайтесь слишком — эти выводы ничего не говорят об успехах настоящих героев, героинь и святых, об их способности преодолевать низменные инстинкты. На самом деле, возможно, признавая и понимая наши недостатки, мы сможем более успешно их преодолевать и таким образом укреплять лучшие стороны нашей природы.

Bps research digest , перевод "Идеономики"