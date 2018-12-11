Как белорусам с хорошими зарплатами обеспечить себе пенсию в 1500 рублей. Советы эксперта

Власти хотят в 2019 году поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране. В октябре этот показатель упал до 36,4%. «40%-ный коэффициент замещения — это показатель, рекомендованный Международной организацией труда, при котором человек обеспечивает минимальный уровень жизни после выхода на пенсию», — отмечает директор страховой компании «Стравита» Виктор Моисеенко в статье в журнале Минфина «Финансы, Учет, Аудит». Эксперт рассказывает, как белорусам с хорошими зарплатами обеспечить себе пенсии в 1500 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Учитывая, что в Беларуси соответствующий индикатор находится на этом уровне, можно предположить, что большинство соотечественников способны обеспечить свои потребности в пожилом возрасте. Однако средняя температура по больнице не означает отсутствие проблем, — отмечает Виктор Моисеенко.

Эксперт обращает внимание на белорусов, заработок которых существенно превышает медианную зарплату по стране. «При действующем сегодня обеспечении они уже не могут сохранить привычный уровень жизни, а также рискуют столкнуться с проблемами содержания имущества», — говорит Виктор Моисеенко.

В качестве примера он привел резидентов Парка высоких технологий, использующих предусмотренную законодательством льготу по обязательному государственному социальному страхованию.

— В данном случае при средней заработной плате, превышающей 3800 рублей, работник претендует только на минимальную пенсию по возрасту (с 1 ноября — 216,03 рубля. — Прим. ред.). Соответственно, коэффициент замещения у него не превышает 5,5%, что приведет к колоссальному снижению его доходов, — отмечает эксперт.

Справка FINANCE.TUT.BY. Компании, которые входят в ПВТ, уплачивают взносы в ФСЗН не со всей своей зарплаты работников, а только со средней по стране. То есть из-за того, что пенсии этим работникам рассчитываются исходя из средней получки по стране, выплаты на заслуженном отдыхе получатся небольшими. На то, что из-за льгот для компаний — резидентов ПВТ бюджет ФСЗН не получает значительную сумму денег, обращают внимание в Госконтроле.

— Поэтому для высококвалифицированных работников, заработок которых в трудоспособном возрасте превышает среднюю заработную плату по республике, необходим дополнительный механизм, позволяющий сформировать пенсию не ниже рекомендации МОТ, — уточняет Виктор Моисеенко. — Как вариант, мы предлагаем нанимателям данной категории сотрудников формировать обязательную (вмененную) накопительную пенсионную программу, ориентируясь на достижение 40%-го коэффициента замещения.

Эксперт приводит в пример тридцатилетнего белоруса с зарплатой в районе 3800 рублей. Если он будет откладывать на пенсию через страховую компанию ежемесячно 250 рублей (6,5% от его заработка), то это позволит обеспечить ему гарантированную дополнительную пожизненную пенсию в размере 1300 рублей.

— Вместе со средствами, выделенными государством, достигнет как раз 40% его среднего заработка (или около 1500 рублей. — Прим. ред.), — поясняет Виктор Моисеенко. — Для того чтобы иметь коэффициент замещения такой, как в среднем по ЕС (64%), мужчине 30 лет со средней заработной платой по республике необходимо ежемесячно откладывать на свою накопительную пенсию 50 рублей (или 5% от заработка).

Средний размер назначенных пенсий в октябре составил 363,9 рубля.