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Как белорусам с хорошими зарплатами обеспечить себе пенсию в 1500 рублей. Советы эксперта
Власти хотят в 2019 году
— Учитывая, что в Беларуси соответствующий индикатор находится на этом уровне, можно предположить, что большинство соотечественников способны обеспечить свои потребности в пожилом возрасте. Однако средняя температура по больнице не означает отсутствие проблем, — отмечает Виктор Моисеенко.
Эксперт обращает внимание на белорусов, заработок которых существенно превышает медианную зарплату по стране. «При действующем сегодня обеспечении они уже не могут сохранить привычный уровень жизни, а также рискуют столкнуться с проблемами содержания имущества», — говорит Виктор Моисеенко.
В качестве примера он привел резидентов Парка высоких технологий, использующих предусмотренную законодательством льготу по обязательному государственному социальному страхованию.
— В данном случае при средней заработной плате, превышающей 3800 рублей, работник претендует только на минимальную пенсию по возрасту (с 1 ноября — 216,03 рубля. — Прим. ред.). Соответственно, коэффициент замещения у него не превышает 5,5%, что приведет к колоссальному снижению его доходов, — отмечает эксперт.
— Поэтому для высококвалифицированных работников, заработок которых в трудоспособном возрасте превышает среднюю заработную плату по республике, необходим дополнительный механизм, позволяющий сформировать пенсию не ниже рекомендации МОТ, — уточняет Виктор Моисеенко. — Как вариант, мы предлагаем нанимателям данной категории сотрудников формировать обязательную (вмененную) накопительную пенсионную программу, ориентируясь на достижение 40%-го коэффициента замещения.
Эксперт приводит в пример тридцатилетнего белоруса с зарплатой в районе 3800 рублей. Если он будет откладывать на пенсию через страховую компанию ежемесячно 250 рублей (6,5% от его заработка), то это позволит обеспечить ему гарантированную дополнительную пожизненную пенсию в размере 1300 рублей.
— Вместе со средствами, выделенными государством, достигнет как раз 40% его среднего заработка (или около 1500 рублей. — Прим. ред.), — поясняет Виктор Моисеенко. — Для того чтобы иметь коэффициент замещения такой, как в среднем по ЕС (64%), мужчине 30 лет со средней заработной платой по республике необходимо ежемесячно откладывать на свою накопительную пенсию 50 рублей (или 5% от заработка).
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Эксперт рассказывает, как белорусам с хорошими зарплатами обеспечить себе пенсии в 1500 рублей.
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