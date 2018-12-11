В Минске автобус сбил косулю, а потом водитель другого авто забрал животное и увез

Днем 12 декабря на улице Кижеватова в столице автобус сбил предположительно косулю, позже на место ДТП подъехал ГАЗ, водитель которого забрал животное и увез. Подробности ДТП сообщает ГАИ Минска.

О том, что на улице Кижеватова на проезжей части лежит животное сотрудникам ДПС сообщил оперативный дежурный. Когда сотрудники ГАИ прибыли на место, то ничего не обнаружили на дороге.

По словам очевидца, животное на столичной улице сбил автобус желтого цвета. Затем на место ДТП подъехал ГАЗ, водитель которого положил животное в кузов своего автомобиля и уехал в неизвестном направлении.

Водителя ГАЗ нашли и задержали сотрудники ДПС и Госинспекции охраны животного и растительного мир. На месте работает следственно-оперативная группа.