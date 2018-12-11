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«От скуки выручает безлимит». Истории белорусов, которые «ничего» не делают на работе и получают до 1000 рублей

12.12.2018 19:12 — Разное | Tut.by  
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Александр Кравчук работает литейщиком в одной из бобруйских компаний. Из 12-часовой смены он реально трудится «часа два», а все остальное время «просто сидит». 19-летний Павел Дегтярев работает водителем и развозит по магазинам молочные продукты. В его типичном дне обычно есть до пяти часов, когда парню не нужно ничего делать. FINANCE.TUT.BY расспросил людей, у которых много свободного времени на работе, и узнал, как они его проводят.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«От скуки выручает безлимит»

Фото: из личного архива героя

— Когда у меня напарник был, привозил на машине телевизор и приставку PlayStation. Всю ночь играли. Если у упаковщиц что-то не работает — они меня позвали, я буквально 2−3 минуты потыркал по кнопкам и дальше пошел, — рассказывает 28-летний Александр Кравчук.

Мужчина работает литейщиком в одной бобруйской компании. Из 12-часовой смены он реально трудится «часа два», а все остальное время «просто сидит». Александр обязан следить за тем, как работают термопластавтоматы — машины, которые изготовляют одноразовые пластиковые хомуты и стяжки для кабелей.

— В небольшом цехе стоит шесть автоматов. Машина плавит пластик через нагревательные элементы, затем он поступает под давлением в определенную форму и там охлаждается. После открывается форма и оттуда выпадает пластиковое изделие. Если какие-то изделия идут с браком, я подхожу и произвожу минимальные настройки, что все начало идти нормально. Также мне надо замешать сырье в определенном миксере и развезти по всем машинам. За смену это мешков шесть по 30 кг, — Александр объясняет, в чем заключается его работа. Также он следит за работой шести других сотрудников, которые упаковывают готовую продукцию.

До нынешнего места Александр перепробовал несколько должностей — сначала после пяти лет учебы в академии МВД трудился следователем в Бобруйске, затем был охранником, водителем погрузчика и риелтором. Год назад Александр стал работать упаковщиком, и только после этого переквалифицировался в литейщики.

Александр признается, что на работе «от скуки выручает безлимит». «В основном это ютюб и социальные сети. Поначалу я свои книжки приносил — когда сдавал на права, читал про устройство трактора. Но там очень тусклое освещение, глаза уставали», — объясняет Александр. Во время ночных смен «не запрещено» спать, поэтому зачастую он отдыхает на диване.

— Главное, чтобы был выход продукции, а как ты это обеспечишь, неважно. Если у кого-то что-то не идет — работники подходят, толкают, я все правлю и иду дальше спать.

Зарплата «чистыми» у Александра — 2,8 рубля в час. «Если у меня 16 полных смен, доплачивают 50 рублей. Выходит в районе 600 рублей. Для Бобруйска это более-менее нормальная зарплата. С учетом того, что я еще свой бизнес развиваю, вполне нормально, хватает. Выращиваю картофель, огурцы и помидоры, продаю в розницу на рынке. Зарплата составляет 25% моих доходов, а все остальное — 75%», — рассказывает мужчина.

«Иногда можно поспать час-полтора»

Фото: из личного архива героя

19-летний Павел Дегтярев работает водителем и развозит по магазинам молочные продукты. Его типичный рабочий день начинается в 8 утра и заканчивается в 17.00. В этом промежутке обычно есть до пяти часов, когда парню не нужно ничего делать.

— Ты подъезжаешь к магазину, оставляешь накладные и номер телефона. Через какое-то время тебе звонят и просят подъехать к рампе на разгрузку. Есть простенькие места, где нужно просто выгрузиться. А есть такие, куда приезжаешь и ждешь, по факту ничего не делаешь. Тогда у меня есть 2−3 часа, а иногда даже 4−5 часов, — объясняет парень.

Обычно во время вынужденного безделья Павел читает книги или смотрит видео.

— По большей части предпочитаю русскую классику и фантастику. Вот, решил перечитать Мастера и Маргариту. Как-то по школьной программе проходили, очень понравилось. Еще смотрю с телефона сериалы, фильмы или научные программы на ютубе.

Парень признается, что иногда хочется «просто устроить себе домашнюю атмосферу». Тогда он берет в машину «что-то вкусненькое» и включает мультики. «Если ты дико устал с прошлого дня, иногда можно поспать час-полтора, но это в редких случаях бывает. У меня, к счастью, в машине есть спальник, — рассказывает молодой водитель. - Если ничем себя не занимать, ждать становится гораздо тяжелее".

— Когда ты просто лежишь и смотришь в потолок, время тянется нереально долго. Кажется, что прошел час — смотришь на часы, а там 20 минут всего.

Павел закончил брестский колледж связи, но по специальности не работал. Вместо этого он в 18 лет получил права категории С и устроился водителем грузового автомобиля.

— Первая работа, на которую устроился, были грузоперевозки по Беларуси, в редких случаях выпадали регионы. Потом решил поработать официантом, но мне не очень понравилось, и я вернулся обратно. Одно время, с августа по октябрь, даже занимался международными перевозками — повезло, обычно в 19 лет нереально так пропихнуться. Ездил в Москву, возил сборные грузы — от продуктов до бытовой техники. В России такое вынужденное ожидание могло доходит до 7−8 часов.

Несмотря на невольное «ничегонеделание», парень работой очень доволен. «Конкретно здесь меня все устраивает — зарплата в районе 1000 рублей, график работы и прекрасное начальство», — признается он.

«Все равно сидим на рабочем месте, вдруг кто-то придет»

«Бывает, что с утра два-три часа никого нет. Но мы все равно сидим на рабочем месте, а вдруг кто-то придет. У нас же открыты двери», - рассказывает музейный кассир Людмила. Нынешнее место она нашла в 57 лет, после того, как вышла на пенсию — раньше женщина трудилась секретарем на подшипниковом заводе.

— 13 лет назад была такая газета, где печатались вакансии. Тогда же увидела, что в музей природы и экологии требуется кассир. Пришла в отдел кадров, и они меня взяли. С тех пор уже 13 лет работаю. Зарплата у кассира сейчас чуть больше трехсот рублей. Плюс пенсия, — рассказывает женщина.

У Людмилы обычный восьмичасовой рабочий день, с 10 до 18. Пенсионерка признается, что поток людей в течение дня обычно предсказать сложно

— Приходят по-разному. Когда интересные выставки, очень много посетителей. Поскольку у нас есть животные, в основном идут с детьми в субботу-воскресенье. Сейчас, например, выставлены пауки, тараканы и змеи. В будние дни может быть не так напряженно, потому что большинство работает. Если есть необходимость, то конечно мы задерживаемся вечером, не выгоняем никого. Это в головном музее нужно все закрыть в 19 часов и под охрану сдать. Мы можем сидеть, как говорится, до последнего посетителя.

Женщина рассказывает, что, когда в музее пусто, она чаще всего просто разговаривает со смотрителем-пенсионеркой. «Кроссворды я не люблю разгадывать. А читать — конечно, если никого нет. Я люблю книги по искусству, исторические романы, детективы. Из последнего прочитала книгу Улицкой», — делится Людмила.

Во время рабочего дня женщины стараются заниматься чем-то полезным — например, убирать музей или кормить животных.

— В наши обязанности это не входит, делаем просто по доброте душевной. Хозяйство у нас очень большое — живой кролик, игуана, змеи. Хозяева приходят не каждый день, а убирать надо. Так что на это тоже уходит какое-то время, пока никого нет. Кролик у нас питается 4 раза в день, он все время есть хочет. Игуану тоже надо два раза в день кормить, даже три, если у нее аппетит хороший.

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Теги: Минск
 
 
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