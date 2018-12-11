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Мы готовы выслушать каждого и помочь. Комиссии по трудоустройству продолжают работу

12.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
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На очередном заседании комиссии по координации по содействию занятости населения была оказана помощь тем, кто испытывает трудности с трудоустройством. С каждым работали индивидуально. Причины, по которым люди остались без работы, различны: одни вынуждены были оставить рабочее место из-за резкого ухудшения здоровья, вторые не нашли себя в выбранной профессии, третьи когда-то оступились и были уволены за нарушение трудовой дисциплины.  И хотя причины у всех разные, зато стремление одно: найти работу.

— Мы готовы выслушать каждого, оказать совместную поддержку и помощь в решении столь важного вопроса. Причем обратиться к нам напрямую может любой человек, в том числе родственник, заинтересованный в трудоустройстве близкого, — подчеркнула председатель райсовета Наталья Киселева, возглавляющая комиссию.

Людмиле Уминской из Блюдницы Коммунаровского сельсовета посоветовала обратиться в комиссию по трудоустройству знакомая.

— Я на днях встретила односельчанку. Мы разговорились. Я обмолвилась, что ищу работу, а она посоветовала обратиться в комиссию по трудоустройству. Но сначала, говорит, иди к председателю сельсовета, она, мол, всё расскажет и добраться в город поможет. Сказала, что сама недавно воспользовалась ее помощью и сейчас хлопочет по прохождению медицинской комиссии для устройства на работу в «Особино», — охотно рассказала «Авангарду» женщина.

К слову, таких желающих трудоустроиться из Коммунаровского сельсовета прибыло на заседание комиссии еще двое. Всем им были предложены подходящие вакансии: одним — в РУП «Белоруснефть-Особино», другим — в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».

Мы готовы выслушать каждого и помочь. Комиссии по трудоустройству продолжают работу
Мы готовы выслушать каждого и помочь. Комиссии по трудоустройству продолжают работу
Мы готовы выслушать каждого и помочь. Комиссии по трудоустройству продолжают работу
Мы готовы выслушать каждого и помочь. Комиссии по трудоустройству продолжают работу
Мы готовы выслушать каждого и помочь. Комиссии по трудоустройству продолжают работу
Мы готовы выслушать каждого и помочь. Комиссии по трудоустройству продолжают работу
Мы готовы выслушать каждого и помочь. Комиссии по трудоустройству продолжают работу
Мы готовы выслушать каждого и помочь. Комиссии по трудоустройству продолжают работу

 
 
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На очередном заседании комиссии по координации по содействию занятости населения была оказана помощь тем, кто испытывает трудности с...
 
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