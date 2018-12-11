



Фото: dinamo-minsk.by

пишет by.tribuna.com На днях на российском «Первом канале» вышел очередной выпуск шоу «Лучше всех». Суть проекта такова: туда приходят дети, чтобы показать свои особые умения. Героем последнего шоу стал 6-летний белорус Леша Майоров, который выделяется футбольными задатками,by.tribuna.com





Первый раз Леша обратил на себя внимание этим летом, когда на открытии фан-зоны в Минске , посвященной чемпионату мира, набил 1200 раз. С тех пор мальчик значительно улучшил свой результат. Сейчас его рекорд составляет 12779 раз. Майоров тренируется в академии минского «Динамо», а еще ходит на занятия по футбольному фристайлу.





Приглашенной звездой шоу стал вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Он должен был противостоять маленькому белорусу в шутливых испытаниях – отбивать мячи клюшкой, стоя в воротах лицом к сетке и т.д. У Леши тоже были обременения: он бил по воротам, читая стихи, или после раскрутки на гимнастическом диске, или вовсе с закрытыми глазами. Итог 3:3, но главное – Акинфеев был впечатлен тем, как мальчик обращается с мячом.









Отец Леши – Алексей Майоров-старший – хочет, чтобы его сын стал профессиональным футболистом и ради этого даже готов переехать в другую страну. В интервью Sport.tut.by мужчина не смог однозначно ответить, за какую сборную будет выступать Леша, если у него в футболе действительно все получится. «Решать будет сын», – сказал отец.





Еще пара штрихов: мальчик играет в нападении, его любимый футболист – Лионель Месси. Семья имеет отношение к белорусскому футболу: Александр Кистень, ныне покойный дед Леши по материнской линии, в чемпионате СССР выступал за минское «Динамо».





Обычно у мальчика четыре тренировки в день. Он занимается в школе «Динамо», с тренером по фристайлу и берет сверху еще пару индивидуальных занятий. Также Леша иногда заглядывает на секции акробатики, бокса, борьбы и плавания.



