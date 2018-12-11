Россия не хочет компенсировать Беларуси убытки за налоговый маневр

Андрей Суздальцев объясняет почему.





Дмитрий Козак 11 декабря отказался обсуждать эти вопросы с белорусской делегацией. Российский политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев объясняет в интервью belsat.e u, почему переговоры зашли в тупик, и какие условия для выделения денег ставит Москва. Российско-белорусские переговоры в Москве по поводу компенсации потерь от налогового маневра и скидок на газ были фактически сорваны: вице-премьер РФ11 декабря отказался обсуждать эти вопросы с белорусской делегацией. Российский политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев объясняет в интервьюu, почему переговоры зашли в тупик, и какие условия для выделения денег ставит Москва.





От белорусской стороны во встрече приняли участие вице-премьер Игорь Ляшенко и посол в России Владимир Семашко. Согласно агентству «Интерфакс» Козак заявил на переговорах, что не считает возможным обсуждать вопросы о нефтяной компенсации и скидках на газ, «пока не будут приняты принципиальные решения о дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства».





«Российская сторона выдвигает две парадигмы. Первая парадигма – это упразднение разного рода серых или просто контрабандных схем, которые использует Беларусь и которые бьют по российскому бюджету. Вторая парадигма – это полноценная экономическая интеграция. Но есть еще и общая внешнеполитическая площадка. Например, если мы Союзное государство, то невозможно, чтобы одна часть государства приветствовала присоединение Крыма, а вторая – нет. Есть и другие проблемы. Если бы мы чувствовали локоть нашего союзника, на внешней арене вопросов бы не возникало. Лукашенко об этом не раз говорили, но тот реагирует болезненно. Беларусь настаивает на своем праве принимать самостоятельные решения на международной арене, не оглядываясь на Россию», – рассказывает Андрей Суздальцев.









Лукашенко на саммите ЕАЭС 6 декабря. Фото – president.gov.by





Андрей Суздальцев подчеркивает: для Дмитрия Козака, который был назначен ответственным за переговоры с Минском, характерны жесткие подходы, и он всегда очень четко выполняет приказы Владимира Путина. Поэтому его бескомпромиссная позиция на вчерашней встрече с белорусской делегацией – это позиция именно российского президента.





«Козак фактически озвучил то, что раньше говорил Путин: на дотации можно рассчитывать только тогда, когда есть интеграция. Встреча ничем не закончилась и фактически была сорвана. Позиция Беларуси жесткая – это полная компенсация за налоговый маневр. Это интересный подход. Преференциальные цены на нефть для Беларуси (которые должны исчезнуть в результате налогового маневра – прим. Belsat.eu) – это дотация со стороны РФ. А теперь Минск требует от Москвы компенсацию за дотации. Белорусской стороне неоднократно говорили: это же помощь, не надо превращать помощь в долг России», – объясняет позицию руководства РФ Андрей Суздальцев.









«Налоговый маневр», который планирует реализовать Россия, предусматривает, начиная с 2019 года, поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых. В результате с 2024 года Беларусь будет закупать сырье по мировым ценам и лишиться преимущества над конкурентами за пределами ЕАЭС.





В результате маневра Беларусь может понести огромные финансовые потери. По предварительным оценкам белорусского Минфина, доходы бюджета Беларуси сократятся примерно на 20%. Кроме того, сокрушительный удар будет нанесен по белорусским НПЗ – их продукция окажется неконкурентоспособной даже на внутреннем рынке, так как будет существенно дороже российского топлива. Заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец заявил в декабре, что Беларусь в течение шести лет может потерять через упразднение пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов, а также ухудшения экономического состояния двух НПЗ около $ 10 млрд.





Минск настаивает на полной компенсации убытков в результате налогового маневра и снижения для Беларуси цен на газ до внутрироссийского уровня.



