Задержан сопредседатель БХД Павел Северинец





сайту БХД , активистов задержали сотрудники ГАИ. Северинца и Анненкова обвиняют в нарушении статьи 23.4 КоАП – неповиновение сотрудникам МВД. Согласно, активистов задержали сотрудники ГАИ. Северинца и Анненкова обвиняют в нарушении статьи 23.4 КоАП – неповиновение сотрудникам МВД.





Защита Куропат в этом году длится с начала июня. Активисты стоят у ворот ресторана «Поедем, поедим» и требуют его ликвидации, так как буквально в 50 метрах от увеселительного заведения находится место сталинских расстрелов. Суды неоднократно наказывали защитников Куропат штрафами и арестами – всего было заведено более сотни административных дел.









Так и на этот раз. Задержанных Павла Северинца и Сергея Анненкова направили в Боровлянский райотдел. За правонарушение, что инкриминируется политикам, грозит штраф в размере от 2 до 50 базовых величин или административный арест.



