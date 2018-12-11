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Задержан сопредседатель БХД Павел Северинец

12.12.2018 18:46 — Разное | Партизан  
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В Куропатах 12 декабря был задержан сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец. Вместе с ним был задержан активист Сергей Анненков.


Согласно сайту БХД, активистов задержали сотрудники ГАИ. Северинца и Анненкова обвиняют в нарушении статьи 23.4 КоАП – неповиновение сотрудникам МВД.

Защита Куропат в этом году длится с начала июня. Активисты стоят у ворот ресторана «Поедем, поедим» и требуют его ликвидации, так как буквально в 50 метрах от увеселительного заведения находится место сталинских расстрелов. Суды неоднократно наказывали защитников Куропат штрафами и арестами – всего было заведено более сотни административных дел.

Так и на этот раз. Задержанных Павла Северинца и Сергея Анненкова направили в Боровлянский райотдел. За правонарушение, что инкриминируется политикам, грозит штраф в размере от 2 до 50 базовых величин или административный арест.


 
 
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В Куропатах 12 декабря был задержан сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец. Вместе с ним был задержан активист Сергей Анненков.
 
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