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За убийство ювелира, сопряженное с разбоем, преступники получили большие сроки

12.12.2018 18:38 — Разное | Партизан  
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Витебский областной суд Дубровенского района 12 декабря вынес приговор по делу об убийстве ювелира из Орши. В преступлении признаны виновными двое мужчин. Один из них получил 24 года лишения свободы, второй — 22 года.

У обоих конфискуют имущество, сообщила в фейсбуке официальный представитель областного суда Наталья Платоненко.

Мужчин признали виновными в убийстве, сопряженном с разбоем, совершенном группой лиц; в разбое, совершенном группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения, с целью завладения имуществом в особо крупном размере; в незаконном приобретении, передаче во владение, сбыте, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору; в незаконном перемещении через границу огнестрельного оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По приговору суда один из мужчин получил 22 года, второй — 24 года в колонии усиленного режима. У обоих конфискуют имущество. В счет компенсации морального вреда с обвиняемых взыскали 200 тысяч рублей.


Преступление произошло более года назад. Добычей убийц стали драгоценности на сумму 50 тысяч долларов.

Родные забили тревогу, когда мужчина перестал отвечать на звонки. Через некоторое время его тело нашли в лесу под Оршей. К поиску убийц подключились российские правоохранители: драгоценности и пистолет нашли в Псковской области дома у одного из двух подозреваемых.


 
 
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Витебский областной суд Дубровенского района 12 декабря вынес приговор по делу об убийстве ювелира из Орши. В преступлении признаны виновными двое мужчин. Один из...
 
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Светлы шлях
Единство
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