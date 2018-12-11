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Почему поисковик Google считает Трампа «идиотом»

12.12.2018 18:33 — Разное | Партизан  
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Гендиректор Google Сундар Пичаи объяснил, почему поисковик на запрос со словом «idiot» показывает фотографию президента США Дональда Трампа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Газета.ру, инцидент произошел во время заседания судебного комитета Палаты представителей сената США.

Соответствующий вопрос задала политик-демократ Зои Лонгфрен:

«Если вы поищете слово «идиот» в разделе картинок, появляется фотография Дональда Трампа. Я только что это сделала. Как это происходит?».

По словам С.Пичаи, поиск сопоставляет картинки с ключевыми словами, учитывая более 200 факторов, среди которых: популярность, актуальность и новизна. Гендиректор компании отметил, что результаты поиска не регулируются вручную.


 
 
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Гендиректор Google Сундар Пичаи объяснил, почему поисковик на запрос со словом «idiot» показывает фотографию президента США Дональда Трампа.
 
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Светлы шлях
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