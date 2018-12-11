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Почему поисковик Google считает Трампа «идиотом»
Гендиректор Google Сундар Пичаи объяснил, почему поисковик на запрос со словом «idiot» показывает фотографию президента США Дональда Трампа.
Как
Соответствующий вопрос задала политик-демократ Зои Лонгфрен:
«Если вы поищете слово «идиот» в разделе картинок, появляется фотография Дональда Трампа. Я только что это сделала. Как это происходит?».
По словам С.Пичаи, поиск сопоставляет картинки с ключевыми словами, учитывая более 200 факторов, среди которых: популярность, актуальность и новизна. Гендиректор компании отметил, что результаты поиска не регулируются вручную.
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Гендиректор Google Сундар Пичаи объяснил, почему поисковик на запрос со словом «idiot» показывает фотографию президента США Дональда Трампа.
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