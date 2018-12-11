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Лжесвященник развел минчан на 49 тысяч
49-летний мужчина работал по собственной мошеннической схеме два с лишним года - с 2016-го по 2018-й.
Он легко входил в доверие к людям, да и его церковный образ был подобран удачно. Мошенник предлагал разные услуги: от банального прошения пожертвований до освящения жилища.
Всего в ходе следствия было установлено 12 преступных эпизодов, а сумма ущерба составила свыше 49 тысяч рублей.
Уголовное дело находилось в ведении Первомайского (г.Минска) РОСК. Следователями допрошено более 30 человек, проведены очные ставки между потерпевшими и обвиняемым, обыск по месту жительства обвиняемого, наложен арест на имущество.
В конечном счете, лжесвященнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК РБ, он находится под стражей.
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49-летний мужчина работал по собственной мошеннической схеме два с лишним года - с 2016-го по 2018-й.
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