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Лжесвященник развел минчан на 49 тысяч

12.12.2018 18:04 — Разное | Партизан  
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49-летний мужчина работал по собственной мошеннической схеме два с лишним года - с 2016-го по 2018-й.

Он легко входил в доверие к людям, да и его церковный образ был подобран удачно. Мошенник предлагал разные услуги: от банального прошения пожертвований до освящения жилища. 

Всего в ходе следствия было установлено 12 преступных эпизодов, а сумма ущерба составила свыше 49 тысяч рублей.

Уголовное дело находилось в ведении Первомайского (г.Минска) РОСК. Следователями допрошено более 30 человек, проведены очные ставки между потерпевшими и обвиняемым, обыск по месту жительства обвиняемого, наложен арест на имущество. 


В конечном счете, лжесвященнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК РБ, он находится под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
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49-летний мужчина работал по собственной мошеннической схеме два с лишним года - с 2016-го по 2018-й.
 
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Полымя
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Светлы шлях
Единство
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