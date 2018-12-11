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КХЛ готова пригласить в лигу еще один зарубежный клуб
Появление еще одного иностранного клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) поможет в развитии турнира, заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции в среду.
"С точки зрения выхода на новые рынки я бы приветствовал введение такого клуба уже со следующего сезона. Пока переговоры ведутся", - сказал он.
Д.Чернышенко не исключил, что это может быть клуб как из Европы, так и из Азии.
"Если этот клуб будет более конкурентным, чем самый худший из тех, что у нас есть, то мы его пригласим", - отметил Д.Чернышенко.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в КХЛ может появиться клуб из Германии - предположительно, из Кельна, Дюссельдорфа или Гамбурга.
"Клуб из Гамбурга вполне может быть восстановлен, площадка там хорошая, русскоязычное комьюнити большое, но пока нам таких предложений от владельцев клуба не поступало", - сообщил Д.Чернышенко.
КХЛ объединяет хоккейные клубы из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии, Финляндии, разыгрывающие ежегодно Кубок Гагарина. Лига была образована в 2008 году, в настоящее время в ней играет 27 команд из 7 стран.
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Появление еще одного иностранного клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) поможет в развитии турнира, заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко на...
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