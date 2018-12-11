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КХЛ готова пригласить в лигу еще один зарубежный клуб

12.12.2018 18:37 — Разное | Интерфакс  
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Появление еще одного иностранного клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) поможет в развитии турнира, заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции в среду.

"С точки зрения выхода на новые рынки я бы приветствовал введение такого клуба уже со следующего сезона. Пока переговоры ведутся", - сказал он.

Д.Чернышенко не исключил, что это может быть клуб как из Европы, так и из Азии.

"Если этот клуб будет более конкурентным, чем самый худший из тех, что у нас есть, то мы его пригласим", - отметил Д.Чернышенко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в КХЛ может появиться клуб из Германии - предположительно, из Кельна, Дюссельдорфа или Гамбурга.

"Клуб из Гамбурга вполне может быть восстановлен, площадка там хорошая, русскоязычное комьюнити большое, но пока нам таких предложений от владельцев клуба не поступало", - сообщил Д.Чернышенко.

КХЛ объединяет хоккейные клубы из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии, Финляндии, разыгрывающие ежегодно Кубок Гагарина. Лига была образована в 2008 году, в настоящее время в ней играет 27 команд из 7 стран.

 
 
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Появление еще одного иностранного клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) поможет в развитии турнира, заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко на...
 
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Светлы шлях
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