ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Реакцией ЕС на действия РФ в Азовском море будет продление санкций на 6 месяцев - источник

12.12.2018 18:33 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

На кризис в районе Азовского моря Европейский совет, который собирается 13-14 декабря в Брюсселе, отреагирует очередным продлением экономических санкций, заявил журналистам в среду в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

"Что касается Азовского моря, ключевым сигналом саммита для России будет решение о продлении санкций на дополнительные шесть месяцев", - сказал он в ответ на вопрос, каковым будет послание, которое лидеры ЕС намерены направить Москве в связи с обострением в бассейне Азовского моря.

"Я думаю, это мощный сигнал. По Азовскому морю, я полагаю, мы (Европейский совет - ИФ) придем к письменным заключениям. Но письменные заключения, над которыми мы еще работаем, отражают дискуссию между министрами иностранных дел на Совете по иностранным делам в минувший понедельник", - добавил собеседник СМИ.

Российские силовики 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. При этом трое украинских моряков получили ранения.

24 украинских моряка были арестованы. ФСБ РФ предъявила им обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В Киеве захваченных моряков называют военнопленными.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На кризис в районе Азовского моря Европейский совет, который собирается 13-14 декабря в Брюсселе, отреагирует очередным продлением экономических санкций, заявил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый тренер молодежной сборной уже 10 лет ищет таланты по Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика