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Новости экономики за 12.12.2018

12.12.2018 19:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сколько заработали на экспорте туристических услуг? Когда в Беларуси появится крупный молочный холдинг, а в Узбекистане совместное производство хлопка? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МОЛОЧНЫЙ ХОЛДИНГ ПОЯВИТСЯ В БЕЛАРУСИ

Молочный холдинг по объему переработки молока будет входить в пятерку ведущих предприятий молочной промышленности Беларуси. Объединение получит название «Первый молочный». В него войдут нескольких отечественных предприятий. Документально новая структура начнет работу в январе.

Новости экономики за 12.12.2018

Напоминаем, Беларусь планирует по итогам 2018 года экспортировать сельхозпродукции более чем на 5 миллиардов долларов. Молочки уже отправили за рубеж на 1,5 миллиарда. По-прежнему актуальна задача поиска новых рынков сбыта.

КЛАСТЕР ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ХЛОПКА

Совместный кластер по переработке хлопка создадут Беларусь и Узбекистан в 2019 году. Речь не только о производстве пряжи и ткани, но и выращивании в том числе.

Новости экономики за 12.12.2018

Предложение о совместной работе было озвучено узбекской стороной во время встречи президентов двух стран в Ташкенте в сентябре 2018 года. С белорусской стороны своего рода оператором новой структуры выступит Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение.

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Новости Беларуси. Сколько заработали на экспорте туристических услуг? Когда в Беларуси появится крупный молочный холдинг, а в Узбекистане совместное производство...
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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