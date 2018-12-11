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Увеличили настоящие снежинки и прибавили 2 км ленточек: как украшают минские универмаги к Новому году

12.12.2018 19:55 — Разное | СТВ  
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Пара недель остаётся до главного зимнего праздника. И хотя вся иллюминация зажжётся только 15 декабря, фасады многих зданий, скверы, парки и магазины уже преобразились к празднику, рассказали в программе «Минск и минчане».

Лошадь с санями, звёздное небо и пара из XIX века: какие световые инсталляции установят в Минске к Новому году

Витрина Центрального универмага стала своеобразным окном в мир сказок и приключений.

Увеличили настоящие снежинки и прибавили 2 км ленточек: как украшают минские универмаги к Новому году

Увеличили настоящие снежинки и прибавили 2 км ленточек: как украшают минские универмаги к Новому году

Павел Грабун, ведущий торговый инспектор ОАО «ЦУМ»:
Это настоящие снежинки, которые выпадают у нас в стране и по всему миру. Они были увеличены, вырезаны из пенопласта, декорированы нашими художниками.

Увеличили настоящие снежинки и прибавили 2 км ленточек: как украшают минские универмаги к Новому году

Ежегодно на украшение универмага тратится порядка 100 тысяч метров световых гирлянд. 1 500 в этом году повешены новогодних шаров, 2 километра ленточек, бусинок и прочих декоративных элементов.

Увеличили настоящие снежинки и прибавили 2 км ленточек: как украшают минские универмаги к Новому году

Витрина становится театральной сценой, где разворачиваются самые неожиданные события. Мишура, шары, игрушки, куклы, ёлка и символ нового 2019 года – Земляной Кабан.

Увеличили настоящие снежинки и прибавили 2 км ленточек: как украшают минские универмаги к Новому году

Увеличили настоящие снежинки и прибавили 2 км ленточек: как украшают минские универмаги к Новому году

Инесса Соломатина, заведующая сектором художественно-оформительских работ ОАО «ГУМ»:
Мальчик – Чарли Чаплин, девочка – снеговик. Что-то было бы более современное – оно, наверное, мне не очень вязалось с белорусским языком.

Увеличили настоящие снежинки и прибавили 2 км ленточек: как украшают минские универмаги к Новому году
 
Теги: Минск
 
 
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Пара недель остаётся до главного зимнего праздника. И хотя вся иллюминация зажжётся только 15 декабря, фасады многих зданий, скверы, парки и магазины уже...
 
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