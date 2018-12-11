К Новому году цены в торговых сетях повышать не будут

Новости Беларуси. Цены на товары торговых сетей повышать не будут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С такой инициативой выступили госорганы. С ними согласны продавцы. В предпраздничные дни запланировано много акций. Некоторые товары будут продавать со скидками до 50 % – покупателям будет не только вкусно, но и выгодно.