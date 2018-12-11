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Лошадь с санями, звёздное небо и пара из XIX века: какие световые инсталляции установят в Минске к Новому году
Каждый уголок столицы украшен по-своему, рассказали в программе «Минск и минчане». Больше всего праздничную атмосферу создают огни на улицах и проспектах.
А ещё объёмные фигуры, сложные панно и каркасные конструкции. Так, в этом году площадь у ратуши украсила скульптура лошади с каретой. А на Октябрьской площади приземлился гигантский светящийся шар.
Наиболее характерные изменения на главной ёлке – на Октябрьской площади. Это будет очень активное световое оформление ёлки, практически своеобразный видеоэкран.
Минчане:
На площади Свободы установлены световые арки, ещё одна такая световая арка будет установлена при входе в парк Янки Купалы.
Ещё немного, и весь город засверкает в стройном, выверенном до мелочей ансамбле. Остаёся лишь дождаться снега, чтобы полностью окунуться в атмосферу.
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Лошадь с санями, звёздное небо и пара из XIX века: какие световые инсталляции установят в Минске к Новому году
Каждый уголок столицы украшен по-своему, рассказали в программе «Минск и минчане». Больше всего праздничную атмосферу создают огни на улицах и проспектах. ...
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