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Какой российский опыт поможет в проведении II Европейских игр? Интервью с Вячеславом Дурновым
Новости Беларуси. Одна из главных спортивных тем – равные права для белорусских и российских спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
11 декабря об этом шла речь во Дворце Независимости. Президент встретился с министром спорта России. Вопрос ограничений на участие наших атлетов в соревнованиях соседней страны уже частично решен. Это касается белорусских хоккеистов. Однако Александр Лукашенко предложил уравнять права спортсменов и в других видах спорта.
Подробнее об этом и не только мы поговорим с гостем нашей студии – первым заместителем министра спорта и туризма Республики Беларусь Вячеславом Дурновым.
Сергей Прохоров, СТВ:
Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Но сказал, что проблем в этом направлении у нас практически нет в нашем Союзном государстве.
Сергей Прохоров:
Вячеслав Дурнов:
Сергей Прохоров:
Вячеслав Дурнов:
Конечно, нам важен этот опыт. И наши российские коллеги на совместной коллегии, проведенной вчера, с удовольствием поделились этим опытом. Нам были интересы вопросы безопасности, вопросы питания спортсменов, вопросы логистики как решаются. С удовольствием делились с нами этой информацией.
И, в принципе, сейчас готовится Универсиада в Красноярске. Пригласили наших специалистов, чтобы мы посмотрели. Я думаю, что и наши специалисты, и специалисты дирекции II Европейских игр посетят до марта Красноярск, и мы почерпнем богатый опыт.
Сергей Прохоров:
Вячеслав Дурнов:
Сергей Прохоров:
Вячеслав Дурнов:
То есть мы проговаривали, что необходимо обязательно кроме спортивной части экскурсионные программы, чтобы дети знакомились с теми регионами, где проводятся эти соревнования, как в Беларуси, так и в России.
Это очень важное мероприятие, которое мы проводим совместно с Минспортом России под эгидой Союзного государства.
Сергей Прохоров:
Вячеслав Дурнов:
Сейчас собирается такой совет университетов Союзного государства. Я думаю, что это будет большой толчок для развития как научного, так и кадрового потенциала в наших странах.
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Новости Беларуси. Одна из главных спортивных тем – равные права для белорусских и российских спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 декабря...
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