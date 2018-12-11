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Сколько стоит квартира в Минске?
О тенденциях на рынке покупки-продажи квартир в Минске рассказали в программе «Минск и минчане».
Артём Сахаревич, аналитик рынка недвижимости:
Повысился не только спрос, но и предложение. Количество собственников, которые продают квартиры, выросло с 5 тысяч до 7,5 тысяч! Однако скорость развития рынка новостроек, говорят аналитики, чуть замедлилась, а число таких площадок уменьшилось. Тренд сезона – масштабные проекты. Эксперты прогнозируют, он сохранится и в 2019 году.
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О тенденциях на рынке покупки-продажи квартир в Минске рассказали в программе «Минск и минчане». «Те, кто сдавал бюджетные квартиры в расчёте на студентов,...
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