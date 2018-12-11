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Сколько стоит квартира в Минске?

12.12.2018 19:30 — Разное | СТВ  
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О тенденциях на рынке покупки-продажи квартир в Минске рассказали в программе «Минск и минчане».

«Те, кто сдавал бюджетные квартиры в расчёте на студентов, проиграли». Кто сейчас чаще арендует жильё в Минске

Артём Сахаревич, аналитик рынка недвижимости:
Спрос на квартиры в Минске будет стабилен, он будет определяться более фундаментальными факторами – уровень доходов, а также демографические изменения.

Повысился не только спрос, но и предложение. Количество собственников, которые продают квартиры, выросло с 5 тысяч до 7,5 тысяч! Однако скорость развития рынка новостроек, говорят аналитики, чуть замедлилась, а число таких площадок уменьшилось. Тренд сезона – масштабные проекты. Эксперты прогнозируют, он сохранится и в 2019 году. 

Артём Сахаревич:
В среднем, цена квадратного метра составляет 1 300 долларов. В зависимости от района города, может варьироваться от 1 000 – это Чижовка и Новинки, до 2 000 долларов – в центре города, также в микрорайонах Дрозды и Слепянка, возле Национальной библиотеки.

Раньше это был человек 30+, который приобретал свою первую квартиру. Кто сейчас покупает недвижимость в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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О тенденциях на рынке покупки-продажи квартир в Минске рассказали в программе «Минск и минчане». «Те, кто сдавал бюджетные квартиры в расчёте на студентов,...
 
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«Те, кто сдавал бюджетные квартиры в расчёте на студентов, проиграли». Кто сейчас чаще арендует жильё в Минске
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