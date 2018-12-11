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«Те, кто сдавал бюджетные квартиры в расчёте на студентов, проиграли». Кто сейчас чаще арендует жильё в Минске
О тенденциях на рынке недвижимости рассказали в программе «Минск и минчане».
Артём Сахаревич, аналитик рынка недвижимости:
Сегодня средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры – 500 рублей, двухкомнатной и трёхкомнатной квартир – 640 и 800.
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«Те, кто сдавал бюджетные квартиры в расчёте на студентов, проиграли». Кто сейчас чаще арендует жильё в Минске
О тенденциях на рынке недвижимости рассказали в программе «Минск и минчане». Раньше это был человек 30+, который приобретал свою первую квартиру. Кто сейчас...
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