|
Раньше это был человек 30+, который приобретал свою первую квартиру. Кто сейчас покупает недвижимость в Минске
Аналитики уже успели назвать уходящий 2018 год одним из самых ярких и насыщенных в строительной сфере, сообщили в программе «Минск и минчане». Завершились работы по возведению крупнейших магистралей столицы, заметно улучшилась инфраструктура города.
Изменения коснулись и рынка недвижимости. В связи с падением ставки рефинансирования, кредиты стали доступнее, а потому жилищный вопрос тоже стало решать куда проще. В первой половине года Национальное кадастровое агентство зафиксировало рекорд за всю историю наблюдений – 7 498 сделок.
Тенденция грядущего года – изменение портрета покупателя недвижимости. Если раньше это был человек 30+, который приобретал свои первые апартаменты, то в будущем тренд сместится в сторону тех, кто продает старое жильё в поисках более комфортных условий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Раньше это был человек 30+, который приобретал свою первую квартиру. Кто сейчас покупает недвижимость в Минске
Аналитики уже успели назвать уходящий 2018 год одним из самых ярких и насыщенных в строительной сфере, сообщили в программе «Минск и минчане». Завершились работы по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)