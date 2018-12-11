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Раньше это был человек 30+, который приобретал свою первую квартиру. Кто сейчас покупает недвижимость в Минске

12.12.2018 19:29 — Разное | СТВ  
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Аналитики уже успели назвать уходящий 2018 год одним из самых ярких и насыщенных в строительной сфере, сообщили в программе «Минск и минчане». Завершились работы по возведению крупнейших магистралей столицы, заметно улучшилась инфраструктура города.

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Изменения коснулись и рынка недвижимости. В связи с падением ставки рефинансирования, кредиты стали доступнее, а потому жилищный вопрос тоже стало решать куда проще. В первой половине года Национальное кадастровое агентство зафиксировало рекорд за всю историю наблюдений  – 7 498 сделок.

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Раньше это был человек 30+, который приобретал свою первую квартиру. Кто сейчас покупает недвижимость в Минске

Тенденция грядущего года – изменение портрета покупателя недвижимости. Если раньше это был человек 30+, который приобретал свои первые апартаменты, то в будущем тренд сместится в сторону тех, кто продает старое жильё в поисках более комфортных условий.
 
Теги: Минск
 
 
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Аналитики уже успели назвать уходящий 2018 год одним из самых ярких и насыщенных в строительной сфере, сообщили в программе «Минск и минчане». Завершились работы по...
 
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