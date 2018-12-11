Охрана у Путина – особая каста





Охрану Путина заметили в необычной роли:





По данным Telegram-канала "Проект", под видом операторов были сотрудники Службы безопасности

Новый способ маскировки охранников президента страны-агрессора РФ России Владимира Путина раскрыли на съезде партии Единой России, который проходил в субботу, 8 декабря 2018 года. Об этом сообщают на Telegram-канале "Проект".





Согласно сообщению внимание к Путину в Крокус Экспо привлекли несколько телеоператоров.





"Во-первых, они были одеты в совершенно одинаковые джинсы, пиджак и водолазку. Во-вторых, они явно не умеют обращаться с камерами. Один из них даже не пытался делать вид, что снимает мероприятие, а просто смотрел по сторонам, не прикасаясь к камере", - отмечается в сообщении.









В "Проекте" говорят, что под видом операторов были сотрудники Службы безопасности.





"До сих пор охранников президента не раз маскировали под рядовых участников мероприятий главы государства, но за камерами их еще не видели. И, да, мы считаем важным следить за охраной президента - все-таки это возможные губернаторы российских регионов", - говорится в сообщении.





Одного из "операторов" обнаружили охраняющим Путина во время его прогулки с президентом Египта Ас-Сиси по набережной в Сочи 16 октября.





13 ноября Путина обижали в Сингапуре - заставили идти через рамку и ждать.