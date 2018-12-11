Главные претенденты на получение премии «Оскар»

Как передает Oxu.Az, кинокритики определились со списком фильмов-претендентов на премию еще до их премьеры в кинотеатрах. Однако после показов расстановка сил изменилась, и определились новые фавориты:





«Черная Пантера»









Сборы: $1,3 млрд





Рейтинг Rotten Tomatoes: 97%





Плод фантазии Marvel Comics и покойного Стэна Ли номинировали на вторую по престижности после «Оскара» премию «Золотой глобус». Фантастический боевик также вошел в топ-10 фильмов года по версии Американской киноакадемии и Национального совета кинокритиков США.





На престижную кинопремию «Выбор критиков» он победно прошествовал сразу в нескольких номинациях: лучший фильм, лучший актерский состав, сценарий, роль второго плана, визуальные эффекты и не только. Феномен бешеной популярности прост: западных критиков привлекло в основном обилие чернокожих персонажей и вообще игра с темой притеснения. Такими темпами «Черная Пантера» может «допрыгнуть» и до «Оскара».





«Богемская рапсодия»





Сборы: $596 млн





Рейтинг Rotten Tomatoes: 62%





Прогремевший байопик про Фредди Меркьюри тоже номинировали на «Золотой глобус» за бесподобную игру Рами Малека, а также на кинопремию «Выбор критиков» (тоже за игру Малека, дизайн костюмов, прически и мейкап).





Трагическая история знаменитости была изначально обречена на успех, во многом благодаря внешнему и не только сходству темпераментного актера с покойной рок-звездой. Именно поэтому фильм имеет все шансы получить «Оскар», несмотря на критику за приукрашивание личности Фредди.





«Звезда родилась»









Сборы: $364 млн





Рейтинг Rotten Tomatoes: 90%





Помимо «Оскара», музыкальная мелодрама претендует на «Золотой глобус», участвует в кинопремии «Выбор критиков», премии Американского института киноискусства и других немаловажных мероприятиях в сфере кино. В основном в номинациях за лучшие мужскую (Брэдли Купер) и женскую (Леди Гага) роли. Драма о музыканте - это двойной удар по академикам - режиссерский дебют Купера и актерский - Леди Гаги. Первый ради фильма ночевал на съемочной площадке, научился петь и изменил голос на октаву, а Леди Гага настояла на исполнении всех песен вживую.





«Тихое место»





Сборы: $340 млн





Рейтинг Rotten Tomatoes: 95%





Триллер Джона Красински неожиданно «выстрелил» в прокате, окупив свой скромный 20-миллионный бюджет. Картина «Тихое место» вошла в список 10 лучших фильмов, опубликованный Американским институтом киноискусства (AFI).









«Безумно богатые азиаты»





Сборы: $237 млн





Рейтинг Rotten Tomatoes: 92%





Комедийная мелодрама была обласкана критиками по тем же причинам, что и «Черная Пантера». Актерский состав этого фильма преимущественно состоит из американцев азиатского происхождения, так что возможную победу хотя бы в одной номинации политкорректной премии «Оскар» фильм себе обеспечил. Он уже уверенно побеждал почти на всех престижных кинопремиях, как и «Черная Пантера», а также стал самой окупаемой романтической комедией за прошлую декаду.





«Черный клановец»









Сборы: $88 млн





Рейтинг Rotten Tomatoes: 95%





Комедийная драма режиссера Спайка Ли тоже начала свое победное шествие, собирая различные премии. Возможно, этот фильм станет долгожданным триумфом Спайка Ли, которого недооценили за биографический фильм «Малкольм Икс» и «Делай, как надо», пишет Variety.





«Зеленая книга»





Сборы: $19,9 млн





Рейтинг Rotten Tomatoes: 82%





Комедийная драма напоминает вольный ремейк фильма «Один плюс один» Оливье Накаша. Белый неотесанный вышибала (Вигго Мортенсен) идет в водители к чернокожему интеллигенту-пианисту (Махершала Али). Они настолько разные, что каждый открывает другому глаза на мир с неожиданной точки зрения. Между героями завязывается крепкая дружба, а навыки дерзкого вышибалы очень хорошо выручают их в совместных поездках по южным штатам. Картина с бюджетом $23 млн пока не радует большой выручкой, зато радует сюжетом.





Кстати, Вигго Мортенсен (тот самый Арагорн из «Властелина колец») был признан лучшим актером по версии Национального совета кинокритиков США.





«Фаворитка»





Сборы: $3,4 млн





Рейтинг Rotten Tomatoes: 94%





Историческая драма собрала вместе сразу нескольких харизматичных актрис: Эмму Стоун, Оливию Колман и Рейчел Вайс. Три сильные женщины у власти, роскошные костюмы, комедийная линия, широкое признание в кинокругах - у фильма есть все, чтобы стать лауреатом «Оскара».





«Красивый мальчик»









Сборы: $8,3 млн





Рейтинг Rotten Tomatoes: 69%





«Красивый мальчик» - претендент на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в одноименном фильме. В драме об отце и сыне режиссер Феликс Ван Грунинген изобразил муки метамфетаминового наркомана, любящий отец которого борется за жизнь сына.





«Человек на Луне»





Сборы: $100 млн





Рейтинг Rotten Tomatoes: 88%





Голливуд любит фильмы про героев, а Нил Армстронг однозначно им был. Однако режиссер Дэмьен Шазелл попытался не просто изобразить жизнь легенды в стандартном «супергеройском» ключе, а показать, что значит для маленького человека полет в космос. Отдельной похвалы и нескольких номинаций была удостоена Клэр Фой за роль жены Армстронга.





«Сможете ли вы меня простить?»





Сборы: $6,9 млн





Рейтинг Rotten Tomatoes: 98%





Драма Мариэль Хеллер повествует о предприимчивой писательнице, которая подделывает письма известных покойников, чтобы заработать себе на хлеб. Фильм автобиографичен и насыщен забавными моментами.





«Рим»





Сборы: неизвестны





Рейтинг RottenTomatoes: 98%





Фильм режиссера Альфонса Куарона называют авторским шедевром. Создатель «Гарри Поттера и Узника Азкабана» вложил в драму всю душу, выступив сразу режиссером, сценаристом, монтажером и оператором. В основу семейной саги легли события из биографии самого автора, родившегося в Мехико.