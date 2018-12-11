ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Решить исход способна любая мелочь». Бага - о последней игре БАТЭ в Лиге Европы в 2018 году

12.12.2018 20:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На стадионе «Тумба» в Салониках завершилась пресс-конференция с участием главного тренера БАТЭ Алексея Баги и защитника Захара Волкова, посвященная четверговому лигоевропейскому поединку против греческого ПАОКа, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.


Алексей Бага. Фото: fcbate.by

— Насколько важным оказался для вас мини-сбор в Греции? И в каком состоянии подходите к завтрашнему матчу?

— Считаю, подходим к игре в очень хорошем психологическом и физическом состоянии. Этот мини-сбор был очень нужен и важен для нас, поскольку погода в Беларуси не позволяет тренироваться в оптимальных условиях. Ребята побыли вместе несколько дней, еще больше сплотились. Тренерский штаб имел время провести работу над какими-то ошибками. Иными словами, время в Греции проведено плодотворно.

— Что, на ваш взгляд, может решить исход поединка? И смотрели ли последние игры с участием соперника?

— Конечно, видели все последние поединки ПАОКа, проделали большую работу по разбору этих матчей. А решить исход в подобных противостояниях способна любая мелочь, любой самый маленький игровой эпизод. Мы должны быть сконцентрированными на протяжении всех 90 минут.

— Какие сильные стороны ПАОКа вы могли бы выделить?

— Это хорошая команда с поставленной игрой. С ПАОКом работает очень серьезный специалист Рэзван Луческу, имеющий в распоряжении квалифицированную обойму. Ожидаем непростого матча, понимаем, кому противостоим. Тем не менее наш уровень позволяет рассчитывать на успех.

— Каких игроков в составе соперника вы могли бы выделить?

— В каждой линии есть лидеры, футболисты, немало повидавшие на своем веку. Но прежде всего в голову приходит фигура Александара Прийовича — сильного нападающего и бомбардира. Хотя в целом вся команда является очень сбалансированной, что говорит о ее силе.

Захар Волков: Нужно цепляться


Захар Волков. Фото: fcbate.by

— В каком состоянии сейчас находится ваша команда?

— В хорошем. Завтра необходимо выйти на поле и выложиться на 120 процентов. Уверен, нам по силам добиться требуемого результата. Если есть шанс попасть в 1/16 финала Лиги Европы, то нужно за него цепляться. Надеюсь, все получится.

— Какие выводы были сделаны по итогам встречи с ПАОКом в Беларуси? Какие ошибки нельзя повторять?

— Надо с первых минут играть максимально сконцентрировано, чтобы не допустить такой ситуации, которая сложилась в Борисове, — сказал Захар Волков.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На стадионе «Тумба» в Салониках завершилась пресс-конференция с участием главного тренера БАТЭ Алексея Баги и защитника Захара Волкова, посвященная четверговому...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 12.12.2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика