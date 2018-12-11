«Решить исход способна любая мелочь». Бага - о последней игре БАТЭ в Лиге Европы в 2018 году

На стадионе «Тумба» в Салониках завершилась пресс-конференция с участием главного тренера БАТЭ Алексея Баги и защитника Захара Волкова, посвященная четверговому лигоевропейскому поединку против греческого ПАОКа, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.



Алексей Бага. Фото: fcbate.by

— Насколько важным оказался для вас мини-сбор в Греции? И в каком состоянии подходите к завтрашнему матчу?

— Считаю, подходим к игре в очень хорошем психологическом и физическом состоянии. Этот мини-сбор был очень нужен и важен для нас, поскольку погода в Беларуси не позволяет тренироваться в оптимальных условиях. Ребята побыли вместе несколько дней, еще больше сплотились. Тренерский штаб имел время провести работу над какими-то ошибками. Иными словами, время в Греции проведено плодотворно.

— Что, на ваш взгляд, может решить исход поединка? И смотрели ли последние игры с участием соперника?

— Конечно, видели все последние поединки ПАОКа, проделали большую работу по разбору этих матчей. А решить исход в подобных противостояниях способна любая мелочь, любой самый маленький игровой эпизод. Мы должны быть сконцентрированными на протяжении всех 90 минут.

— Какие сильные стороны ПАОКа вы могли бы выделить?

— Это хорошая команда с поставленной игрой. С ПАОКом работает очень серьезный специалист Рэзван Луческу, имеющий в распоряжении квалифицированную обойму. Ожидаем непростого матча, понимаем, кому противостоим. Тем не менее наш уровень позволяет рассчитывать на успех.

— Каких игроков в составе соперника вы могли бы выделить?

— В каждой линии есть лидеры, футболисты, немало повидавшие на своем веку. Но прежде всего в голову приходит фигура Александара Прийовича — сильного нападающего и бомбардира. Хотя в целом вся команда является очень сбалансированной, что говорит о ее силе.

Захар Волков: Нужно цепляться



Захар Волков. Фото: fcbate.by

— В каком состоянии сейчас находится ваша команда?

— В хорошем. Завтра необходимо выйти на поле и выложиться на 120 процентов. Уверен, нам по силам добиться требуемого результата. Если есть шанс попасть в 1/16 финала Лиги Европы, то нужно за него цепляться. Надеюсь, все получится.

— Какие выводы были сделаны по итогам встречи с ПАОКом в Беларуси? Какие ошибки нельзя повторять?

— Надо с первых минут играть максимально сконцентрировано, чтобы не допустить такой ситуации, которая сложилась в Борисове, — сказал Захар Волков.