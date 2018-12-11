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Уроженец Слуцка объявлен в международный розыск

12.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Уроженец Слуцка объявлен в международный розыск

Разыскивается Криводубский Борис Геннадьевич, 1970 года рождения, уроженец г. Слуцка, Минской области, Белорусской ССР, зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Серпухов.

МУ МВД России «Серпуховское» убедительно просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении обвиняемых сообщить её по телефонам дежурных частей: +7-(4967)-35-26-23, +7-(4967)-35-46-60, 

Криводубский Б.Г. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

smitanka.ru

 
 
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Разыскивается Криводубский Борис Геннадьевич, 1970 года рождения, уроженец г. Слуцка, Минской области, Белорусской ССР, зарегистрирован по адресу: Московская...
 
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