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Уроженец Слуцка объявлен в международный розыск
12.12.2018 — Разное | Слуцк Город
Разыскивается Криводубский Борис Геннадьевич, 1970 года рождения, уроженец г. Слуцка, Минской области, Белорусской ССР, зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Серпухов.
МУ МВД России «Серпуховское» убедительно просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении обвиняемых сообщить её по телефонам дежурных частей: +7-(4967)-35-26-23, +7-(4967)-35-46-60,
Криводубский Б.Г. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
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Разыскивается Криводубский Борис Геннадьевич, 1970 года рождения, уроженец г. Слуцка, Минской области, Белорусской ССР, зарегистрирован по адресу: Московская...
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