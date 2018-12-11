ЦСКА Гончаренко играет в гостях с «Реалом». Онлайн матча

Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко проводит сегодня последний матч группового этапа Лиги чемпионов.



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Напомним, что свою единственную победу на турнире «армейцы» одержали именно над действующим обладателем трофея, обыграв клуб из Мадрида в Москве со счетом 1:0.

После пяти туров «Реал» уже гарантировал себе место в плей-офф, а ЦСКА, чтобы занять третье место и пробиться в Лигу Европы, нужно набирать сегодня больше очков, чем чешская «Виктория» в домашнем поединке против «Ромы».

Если же ЦСКА сыграет хуже, чем «Виктория», или обе команды завершат свои матчи с одинаковым итогом, то третье место займет клуб из Пльзени, который набрал больше очков в личных встречах.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.