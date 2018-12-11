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ЦСКА Гончаренко играет в гостях с «Реалом». Онлайн матча
Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко проводит сегодня последний матч группового этапа Лиги чемпионов.
Напомним, что свою единственную победу на турнире «армейцы» одержали именно над действующим обладателем трофея, обыграв клуб из Мадрида в Москве со счетом 1:0.
После пяти туров «Реал» уже гарантировал себе место в плей-офф, а ЦСКА, чтобы занять третье место и пробиться в Лигу Европы, нужно набирать сегодня больше очков, чем чешская «Виктория» в домашнем поединке против «Ромы».
Если же ЦСКА сыграет хуже, чем «Виктория», или обе команды завершат свои матчи с одинаковым итогом, то третье место займет клуб из Пльзени, который набрал больше очков в личных встречах.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко проводит сегодня последний матч группового этапа Лиги чемпионов.
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