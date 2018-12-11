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«Его помнят, узнают его дома»: архитектору Шабуневскому посмертно присвоено звание «Почётный гражданин Гомеля»

12.12.2018 20:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Известному белорусскому архитектору Станиславу Шабуневскому 12 декабря присвоено звание «Почетный гражданин Гомеля», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Его помнят, узнают его дома»: архитектору Шабуневскому посмертно присвоено звание «Почётный гражданин Гомеля»

На рубеже XIX и XX веков Станислав Шабуневский стал главным архитектором бурно развивавшегося города, заложив основу облика центральной его части. До наших дней сохранилось более двух десятков его работ: от зданий мужской классической гимназии, Орловского и Виленского банков до бывшей земской больницы и госпиталя, в которых и сегодня располагаются корпуса больницы скорой медицинской помощи.

«Его помнят, узнают его дома»: архитектору Шабуневскому посмертно присвоено звание «Почётный гражданин Гомеля»

Благодаря усилиям архитектора, которому в этом году исполнилось бы 150 лет, в Гомеле появился и первый городской водопровод.

«Его помнят, узнают его дома»: архитектору Шабуневскому посмертно присвоено звание «Почётный гражданин Гомеля»

Татьяна Литвинова, заведующий художественным отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Он умел так проектировать, так решать градостроительные задачи, что поставленные еще тогда, 100 лет назад, сооружения сегодня играют очень важную роль в художественном образе нашего города. Они украшают его. Сегодня Шабуневский в городе есть. Его знают, помнят, узнают его дома.
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Известному белорусскому архитектору Станиславу Шабуневскому 12 декабря присвоено звание «Почетный гражданин Гомеля», сообщили в программе...
 
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