«Его помнят, узнают его дома»: архитектору Шабуневскому посмертно присвоено звание «Почётный гражданин Гомеля»

Новости Беларуси. Известному белорусскому архитектору Станиславу Шабуневскому 12 декабря присвоено звание «Почетный гражданин Гомеля», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





На рубеже XIX и XX веков Станислав Шабуневский стал главным архитектором бурно развивавшегося города, заложив основу облика центральной его части. До наших дней сохранилось более двух десятков его работ: от зданий мужской классической гимназии, Орловского и Виленского банков до бывшей земской больницы и госпиталя, в которых и сегодня располагаются корпуса больницы скорой медицинской помощи.





Благодаря усилиям архитектора, которому в этом году исполнилось бы 150 лет, в Гомеле появился и первый городской водопровод.





Татьяна Литвинова, заведующий художественным отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Он умел так проектировать, так решать градостроительные задачи, что поставленные еще тогда, 100 лет назад, сооружения сегодня играют очень важную роль в художественном образе нашего города. Они украшают его. Сегодня Шабуневский в городе есть. Его знают, помнят, узнают его дома.