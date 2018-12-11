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Мадуро обвиняет Болтона в подготовке плана по его убийству
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду, что США готовили план по его убийству, сообщают латиноамериканские СМИ.
По словам Н.Мадуро, работой над планом руководил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Речь идет о плане по моему устранению. Он (Болтон - ИФ) - главный разработчик плана, нацеленного против Венесуэлы", - сказал он, выступая в эфире венесуэльского телевидения.
В частности. По его словам, план предусматривал, что группа из более 700 наемников из Венесуэлы и Колумбии проведет нападение на границе.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду, что США готовили план по его убийству, сообщают латиноамериканские СМИ. По словам Н.Мадуро, работой над планом...
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