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Зимние Дни открытых дверей начнут проводить в БГУ с 20 декабря

12.12.2018 20:47 — Разное | Интерфакс  
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Зимние Дни открытых дверей начнутся в БГУ 20 декабря, сообщили в пресс-службе Белорусского государстивенного университета.

"Первым абитуриентов встретит Институт теологии имени свв. Мефодия и Кирилла. Химический факультет школьники смогут посетить 22 декабря. Лицей будет рад встретить абитуриентов 26 декабря", - отметили в БГУ.

Насыщенным станет 27 декабря. В этот день свои двери для старшеклассников откроют факультеты: биологический, журналистики, доуниверситетского образования, экономический.

Школьников 3 января встретят на факультетах: радиофизики и компьютерных технологий, философии и социальных наук и на филологическом. Абитуриентов 4 января ждут в Международном государственном экологическом институте им. А. Д. Сахарова, географическом и физическом факультетах, а также на факультетах прикладной математики и информатики, социокультурных коммуникаций. 

Преподаватели встретятся со старшеклассниками 5 января в Институте бизнеса, на факультетах: историческом, механико-математическом и международных отношений. Последним, 9 января, с абитуриентами познакомится юридический факультет.

 
 
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Зимние Дни открытых дверей начнутся в БГУ 20 декабря, сообщили в пресс-службе Белорусского государстивенного университета. "Первым абитуриентов встретит Институт...
 
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