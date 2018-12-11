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Руководитель упразднённой Константинополем русской архиепископии просит патриарха Кирилла принять ее в РПЦ

12.12.2018 20:16 — Разное | Интерфакс  
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Управляющий Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе, или "русского экзархата", упразднённого Константинополем в конце ноября, обратился к патриарху Кириллу с просьбой принять экзархат в юрисдикцию Московского патриархата.

"Моя главная пастырская забота - сохранить единство, целостность и специфику этой архиепископии, которая сыграла важную роль в сохранении (...) духовной традиции Русской церкви в сложный исторический период в Западной Европе. Мы планируем просить вас о каноническом признании вышеупомянутой архиепископии, которое позволило бы обеспечить непрерывность наследования и миссии", - говорится в письме архиепископа Хариупольского Иоанна патриарху Кириллу, поступившем в "Интерфакс".

"Русский экзархат" был создан в первые послереволюционные десятилетия эмигрантами из России и после ряда перипетий был принят в Константинопольский патриархат. С тех пор в Западной Европе существовало две параллельных русских юрисдикции - экзархат Константинополя и приходы РПЦ. 27 ноября Синод в Стамбуле упразднил свой западноевропейский экзархат, отозвав выданный ранее томос. С этим, однако, не согласился архиепископ Иоанн, для которого это известие стало сюрпризом, и, как сообщалось, назначил на 15 декабря пастырское собрание своего духовенства.

Кроме того, как следует из письма патриарху Кириллу, архиепископ Иоанн 30 ноября встретился с главой синодального Отдела внешних церковных связей митрополитом Иларионом, с которым также обсудил сложившуюся ситуацию, после чего и направил письмо предстоятелю РПЦ.

По мнению главы теперь уже упразднённого "русского экзархата", возвращение в Русскую православную церковь позволило бы многим "вступить на путь примирения после стольких лет взаимного недоверия".

При этом архиепископ Иоанн напоминает, что уставы "русского экзархата" прямо ссылаются на определения московского Поместного Собора 1917-1918 годов. "Это то наследие, которое мы хотели бы сберечь, потому что оно позволило сохранить открытость церковной жизни, которая включает участие мирян в жизни общин", - говорится в письме.

Говоря о будущем архиепископии, автор отмечает важность уважения "собственного исторического пути" русского экзархата и сохранение его целостности "во вселенской миссии Православной церкви".

В настоящее время экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а его клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

 
 
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Управляющий Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе, или "русского экзархата", упразднённого Константинополем в конце ноября, обратился к...
 
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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