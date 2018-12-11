В МИД Беларуси обсудили ход реформы системы развития ООН с Постоянным координатором ООН в Беларуси

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецки обсудили ход реформы системы развития ООН и другие насущные вопросы, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"12 декабря 2018 г. состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Андрея Дапкюнаса с Постоянным координатором ООН, Постоянным представителем Программы развития ООН, Представителем ЮНФПА в Беларуси Иоанной Казаной-Вишневецки. Собеседники обсудили ход реформы системы развития Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что реформа системы развития ООН предусматривает перераспределение с 1 января 2019 г. руководящих функций в страновых командах ООН с отделением полномочий Постоянного координатора ООН от функций Постоянного представителя Программы развития ООН.

"А.Дапкюнас выразил надежду, что реформа поспособствует повышению эффективности работы страновой команды ООН в Минске, что, в свою очередь, положительно повлияет на взаимодействие Беларуси с агентствами ООН по приоритетным для страны направлениям сотрудничества", - отметили в МИД Беларуси.