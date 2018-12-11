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Румас торжественно открыл футбольный манеж в Бресте

12.12.2018 19:22 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня принял участие в торжественной церемонии открытия футбольного манежа в Бресте, сообщили в пресс-службе правительства.

"Белорусская федерация футбола выступила с инициативой ускоренного строительства футбольных манежей во всех областных центрах, которую поддержал глава государства. В прошлом году мы открыли первый манеж в Гродно, недавно - в Минске, сегодня церемония открытия в Бресте. Этот объект является результатом слаженной работы Брестских областного и городского исполкомов и федерации футбола", - отметил премьер-министр Беларуси, председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас.

Он добавил, что в футболе много составляющих успеха. "Одна из них кроется в развитой инфраструктуре. Хочу поздравить брестчан с этим прекрасным подарком к тысячелетию города. Уверен, что юные футболисты будут почти круглосуточно использовать манеж для совершенствования своих навыков", - сказал Сергей Румас.

К возведению объекта специалисты приступили в конце 2017 года. Из городского бюджета на подведение коммуникаций, строительство административно-бытового здания и фундамента под воздухоопорную мембрану манежа, изготовление основания под футбольное поле направлено более Br5,6 млн. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" поставила купол и искусственное покрытие на сумму Br1,8 млн.

Новый спортивный комплекс передан на баланс Брестского областного центра олимпийского резерва по футболу. Возможность круглогодично оттачивать свое мастерство получили 680 учащихся, которые тренируются под руководством 18 наставников. В их распоряжении тренажерный зал, раздевалки, медицинский и учебно-методический кабинеты, восстановительный центр, кафе.

Первыми газон манежа опробовали ветераны брестского "Динамо" и сборной федерации футбола. В символическом розыгрыше мяча принял участие  и Сергей Румас.

Возможности нового спортивного комплекса Бреста позволяют проводить не только тренировки и соревнования по футболу, но и занятия по различным направлениям фитнеса, оказывать услуги восстановительного комплекса.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня принял участие в торжественной церемонии открытия футбольного манежа в Бресте, сообщили в пресс-службе...
 
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