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Олимпийский чемпион отказал российскому биатлонисту в уважении

12.12.2018 20:23 — Разное | Партизан  
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Олимпийский чемпион Йоханнес Бе рассказал об отношении к российскому биатлонисту Александру Логинову. Его слова приводит «Матч ТВ».

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Олимпийский чемпион Йоханнес Бе рассказал об отношении к российскому биатлонисту Александру Логинову. Его слова приводит «Матч ТВ», пишет Лента. ру.

По словам Бе, ему сложно ответить, когда Логинова вновь примут в биатлонную семью. «Когда попался на допинге, прежнего уважения уже не вернешь. Особенно если речь об эритропоэтине. Такой проступок не забывается очень долго», — сказал он.


Норвежец отметил, что надеется на то, что россиянин сожалеет о случившемся. «Использование ЭПО — это, наверное, худшее, что можно совершить в спорте. И простить за это непросто. Если кто-то из норвежцев попадется на употреблении эритропоэтина, думаю, любой русский ответит так же», — добавил он.

9 декабря на этапе Кубка мира в словенской Поклюке Логинов лидировал после заключительного огневого рубежа, однако упал перед финишем и занял третье место. Победителем стал Бе.

С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов отбывал дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина.


 
 
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Олимпийский чемпион Йоханнес Бе рассказал об отношении к российскому биатлонисту Александру Логинову. Его слова приводит «Матч ТВ».
 
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