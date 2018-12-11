“Тунеядцы” и избирательное право





Виктор Горбачев





belprauda.org Как, вы ещё и не слышали? А ведь говорят и про это, пишет

Нет, то что повысят для тунеядцев цены за коммунальные услуги — это ещё не беда. Не беда и то, что не будет для них больше льготных кредитов и послаблений при строительстве личного жилья. Ну, раньше то было, помните? Прям такое льготное, со стороны государства и властей, что все уже чуть ли не дармовое построили и по второму кругу пошли строить. Нахапались дармового.





Так вот, болт сейчас, а не льготы в данном вопросе. И не страшно то, что скоро «тунеядцев» лишат всего льготного и бесплатного медицинского обслуживания. Сейчас оно такое доступное и бесплатное, что зависть мировая берёт. Все сюда и в гости к нам. Смотреть на такую медицину. Так вот, лишат дармовой медицины.









И не важно, что сейчас образование в ВУЗах везде бесплатное для тунеядцев. Вообще бесплатное и свободное. Чуть ли не льготное. Всё. Точка! Скоро только за бабки. За бабульки. За бабулечки. Да ладно образование. Дети тунеядцев скоро и в детских садах будут платить. Сейчас же живут халявно, пользуются благами со стороны властей и государства. Бесплатно детей в садиках и без очередей содержат. Ибо все заботы и хлопоты на плечах «государства». И тут поставят точку. Долой халяву! Но.





Всё стерпит беларус. И особенно тунеядец. Всё, кроме одного. Не дай то Бог! А ведь слухи-слухами, а могут же и применить. Взять и принять решение. Как какое? Самое страшное и жёсткое к человеку — лишить избирательного права! Да-да! Не допускать голосовать на выборы «тунеядцев». И вот как жить то будут они после этого? Представить прям страшно. Как же так? 25 лет принимали на равных участие со всеми гражданами страны в избирательных кампаниях разного уровня. Гордились.









Голоса считали по честному и правильно. Все надежды на депутатов и президентов честно избираемых. Только они могли спасти и вселить веру «тунеядцев» в светлое будущее. Только они, такие выборы, были и есть пока ещё опора! И тут, хУяк — и выбили табурет из под жопы. Всё! Жизнь оборвалась. Забрали голос. Ни пискнуть, ни ляпнуть и не сказать. 500 тысяч граждан в тупике. Отнимут то, чему нет цены и ради чего они жили и верили. Это ж, как жеж! Без голоса оставюць? Типа, как язык в -опе? До слёз!





Имя им теперь будет – «безголосые тунеядцы», а не «легион». Растопчут и раздавят. Ну а хуля, за всё надо платить. Даже за голосование. Ибо, жить в стране для жизни и не платить — не катит.





Хотя? Есть выход. Но это уже совсем другая история.







