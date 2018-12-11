|
Жизнь не учит: белорус вез через границу из Украины пистолет "Люгер"
Ночью 11 декабря в пункте пропуска "Веселовка" пограничники осматривали "Рено", который ехал из Украины.
Фото: gpk.gov.by
Когда водителя осматривали с помощью технических средств, под верхней одеждой у него нашли предмет в полиэтиленовом пакете, по форме похожий на пистолет,
56-летний гражданин Беларуси признался, что в свертке перевозит 9-миллиметровый пистолет марки "Luger P-08". Также под одеждой у него были плотно упакованы еще два предмета, которые оказались составными частями другого стрелкового оружия.
В ходе осмотра автомобиля пограничники вместе с таможенниками обнаружили под капотом за двигателем небольшую коробку, в которой было 20 патронов к пистолету.
Все предметы изъяты таможенниками для экспертизы. По данному факту проводится дальнейшее разбирательство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью 11 декабря в пункте пропуска "Веселовка" пограничники осматривали "Рено", который ехал из Украины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)