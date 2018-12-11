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Жизнь не учит: белорус вез через границу из Украины пистолет "Люгер"

12.12.2018 20:09 — Разное | Партизан  
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Ночью 11 декабря в пункте пропуска "Веселовка" пограничники осматривали "Рено", который ехал из Украины.


Фото: gpk.gov.by

Когда водителя осматривали с помощью технических средств, под верхней одеждой у него нашли предмет в полиэтиленовом пакете, по форме похожий на пистолет, сообщает пресс-служба Пограничного комитета.

56-летний гражданин Беларуси признался, что в свертке перевозит 9-миллиметровый пистолет марки "Luger P-08". Также под одеждой у него были плотно упакованы еще два предмета, которые оказались составными частями другого стрелкового оружия.


В ходе осмотра автомобиля пограничники вместе с таможенниками обнаружили под капотом за двигателем небольшую коробку, в которой было 20 патронов к пистолету.

Все предметы изъяты таможенниками для экспертизы. По данному факту проводится дальнейшее разбирательство.


 
 
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Ночью 11 декабря в пункте пропуска "Веселовка" пограничники осматривали "Рено", который ехал из Украины.
 
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