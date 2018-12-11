Сколько составляют средние зарплаты в Беларуси с учетом военных, сотрудников СК и МВД

Средние зарплаты в Беларуси, по прогнозам властей, должны составить заветную 1000 рублей, а в целом по году — нет. В прошлом года тоже планировали выйти в декабре на эту сумму, но по факту средние заработки составили 995,3 рубля. Но с учетом военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, СК, работников органов финансовых расследований и гражданского персонала средние заработки по стране все же превысили заветную 1000 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько составляют средние заработки по стране с учетом этих работников.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Так, в январе-декабре прошлого года средняя зарплата в Беларуси составила 815,2 рубля, а в декабре — 995,3 рубля. Но с учетом военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, СК, работников органов финансовых расследований и гражданского персонала средние заработки по стране в январе-декабре 2017 года выросли до 821,7 рубля, а в декабре 2017 года — до 1 013,5 рубля. Это следует из сборника Белстата «Численность и заработная плата работников Республики Беларусь в январе-декабре 2017 года».

В январе-декабре 2016 года средняя зарплата в Беларуси составила 722 рубля, а в декабре — 801,6 рубля. Но с учетом военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, СК, работников органов финансовых расследований и гражданского персонала средние заработки по стране в январе-декабре 2016 года составили 728 рубля, в декабре 2017 года — 808,7 рубля.

Напомним, в декабре этого года ожидается выход на среднюю зарплату в 1000 рублей, но в целом по нынешнему году выйти на «заветную» тысячу не удастся. Так, в январе — декабре средние заработки в стране, как прогнозируется, составят около 940 рублей. «В отдельном месяце, в декабре, конечно, будет больше 1000 рублей. Правительство ставит такую задачу», — уточнил ранее министр экономики Дмитрий Крутой.