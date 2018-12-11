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Сколько составляют средние зарплаты в Беларуси с учетом военных, сотрудников СК и МВД
Средние зарплаты в Беларуси, по
Так, в январе-декабре прошлого года средняя зарплата в Беларуси составила 815,2 рубля, а в декабре — 995,3 рубля. Но с учетом военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, СК, работников органов финансовых расследований и гражданского персонала средние заработки по стране в январе-декабре 2017 года выросли до 821,7 рубля, а в декабре 2017 года — до 1 013,5 рубля. Это следует из сборника Белстата «Численность и заработная плата работников Республики Беларусь в январе-декабре 2017 года».
В январе-декабре 2016 года средняя зарплата в Беларуси составила 722 рубля, а в декабре — 801,6 рубля. Но с учетом военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, СК, работников органов финансовых расследований и гражданского персонала средние заработки по стране в январе-декабре 2016 года составили 728 рубля, в декабре 2017 года — 808,7 рубля.
Напомним, в декабре этого года
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