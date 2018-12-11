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«Могут не включить в страховой стаж». Генпрокурор раскритиковал предприятия за «оригинальную» оплату труда
Генпрокурор Александр Конюк рассказал об «оригинальной» схеме оплаты труда в некоторых предприятиях Гродненской области. Так, зарплату рабоникам перечисляли зарплату сторонние организации по гражданско-правовым договорам о возложении обязательств. «При этом задолженность в Фонд социальной защиты населения продолжала накапливаться», —
— В результате такие периоды работы могут быть не включены в страховой стаж работников, необходимый для назначения им трудовой пенсии по возрасту. Требую прекратить нарушение трудовых прав граждан, ‑ заявил Александр Конюк на внеочередном заседании Гродненского облисполкома по вопросам борьбы с коррупцией.
Напомним, трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии
То есть те периоды работы, когда страховые взносы в ФСЗН компанией не уплачивались или уплачивались в неполном объеме, не будут засчитаны в стаж для назначения пенсии. В результате неуплата или неполная уплата взносов отразится на размере пенсии или пособия.
На начало сентября 348 предприятий
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«Могут не включить в страховой стаж». Генпрокурор раскритиковал предприятия за «оригинальную» оплату труда
Генпрокурор Александр Конюк рассказал об «оригинальной» схеме оплаты труда в некоторых предприятиях Гродненской области.
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