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«Могут не включить в страховой стаж». Генпрокурор раскритиковал предприятия за «оригинальную» оплату труда

12.12.2018 21:17 — Разное | Tut.by  
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Генпрокурор Александр Конюк рассказал об «оригинальной» схеме оплаты труда в некоторых предприятиях Гродненской области. Так, зарплату рабоникам перечисляли зарплату сторонние организации по гражданско-правовым договорам о возложении обязательств. «При этом задолженность в Фонд социальной защиты населения продолжала накапливаться», — отмечают в Генпрокуратуре.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В результате такие периоды работы могут быть не включены в страховой стаж работников, необходимый для назначения им трудовой пенсии по возрасту. Требую прекратить нарушение трудовых прав граждан, ‑ заявил Александр Конюк на внеочередном заседании Гродненского облисполкома по вопросам борьбы с коррупцией.

Напомним, трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитываются и рассчитываются при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. «Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия; нет уплаты — нет трудовой пенсии», — отмечают специалисты.

То есть те периоды работы, когда страховые взносы в ФСЗН компанией не уплачивались или уплачивались в неполном объеме, не будут засчитаны в стаж для назначения пенсии. В результате неуплата или неполная уплата взносов отразится на размере пенсии или пособия.

На начало сентября 348 предприятий не смогли вовремя уплатить взносы (в статистике учитываются те организации, которые задолжали больше 10 тысяч рублей). Общая сумма долга составила почти 28,8 миллиона рублей.

 

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Генпрокурор Александр Конюк рассказал об «оригинальной» схеме оплаты труда в некоторых предприятиях Гродненской области.
 
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