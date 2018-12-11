Басков: Минское «Динамо» само не понимает, что происходит с Пулккиненом

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что клуб пытается разобраться в ситуации с финским форвардом Теему Пулккиненом, сообщает «Чемпионат» .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

26-летний финский форвард не играет с 6 ноября, официальная причина — боли в спине. Между тем в СМИ неоднократно мелькала информация, что хоккеиста могут обменять, причем назывался даже новый клуб нападающего.

— Не хотелось бы пока комментировать тему Пулккинена. Мы сами не понимаем, что происходит. Пытаемся разобраться в этом вопросе. Когда у нас будет какое-то понимание, то обязательно прокомментируем. Мы хотим, чтобы он принес пользу клубу на хоккейной площадке. Мы ждем его возвращения и надеемся, что он поможет.

Мы продолжаем бороться за плей-офф до того момента, пока не будут потеряны шансы. У нас произошло усиление состава, поэтому рассчитываем на плей-офф, — передает слова Баскова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Несмотря на то, что Пулккинен не играет уже более месяца, он является вторым бомбардиром минского «Динамо» в нынешнем чемпионате КХЛ. В 25 матчах Теему забросил 8 шайб и сделал 8 результативных передач при показателе полезности «-4».

Больше очков только у Андрея Костицына — 20 (10+10), но он провел на 12 матчей больше.

Сезон-2017/18 Пулккинен провел в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Вегаса» — «Чикаго Вулвз». В 75 матчах регулярного чемпионата Теему забросил 29 шайб и сделал 36 результативных передач. В 3 играх плей-офф игрок набрал 1 (1+0) очко.

За карьеру в НХЛ Пулккинен выступал за «Детройт Ред Уингз», «Миннесоту Уайлд» и «Аризону Койотс». В общей сложности Теему принял участие в 83 матчах, в которых забросил 13 шайб и сделал 9 голевых передач.