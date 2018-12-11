Нужна ли Горкам воркаут-площадка?







Воркаут (workout) – это занятия спортом на воздухе. В последнее время популярность такого физкультурного направления растет. Появляются площадки со специальными турниками, где любой желающий может вести здоровый образ жизни, не тратя при этом ни копейки.

Возможность появления подобных площадок рассматривают и в Горках. Сделает ли это город более привлекательным для приверженцев ЗОЖ?