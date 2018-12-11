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«Мы должны быть бдительными»: что говорят французы о теракте в Страсбурге

12.12.2018 22:54 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Во Франции полиция продолжает поиски 29-летнего радикала. В Страсбурге объявлен траур, закрыты школы, запрещены массовые мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы должны быть бдительными»: что говорят французы о теракте в Страсбурге

11 декабря поздно вечером мужчина открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. Два человека погибли, четырнадцать – получили ранения (половина из них в тяжелом состоянии). Среди пострадавших – турист из Таиланда и итальянский журналист. Европейские лидеры этот теракт назвали трусливой стрельбой, а руководители партий продолжают поднимать проблему фундаментализма в Европе.

«Мы должны быть бдительными»: что говорят французы о теракте в Страсбурге

Страсбург – опустел, Франция – скорбит, Европа – соболезнует. Так еще Старый Свет не готовился к Рождеству: вместо суеты традиционных ярмарок на улицах полиция и спецназ.

«Мы должны быть бдительными»: что говорят французы о теракте в Страсбурге

Пока раненый стрелок-радикал разгуливает на свободе, в Пятой республике властями объявлен наивысший уровень террористической угрозы. В стране введен режим ЧП.

«Мы должны быть бдительными»: что говорят французы о теракте в Страсбурге

Лоран Нуньес, глава Управления внутренней безопасностью Франции:
Вокруг Страсбурга установлено кольцо из полицейских, вся территория постоянно патрулируется. Но пока ведется поиск, детали этой операции я не могу разглашать.

«Мы должны быть бдительными»: что говорят французы о теракте в Страсбурге

Личность экстремиста установили быстро. 29-летний житель Страсбурга арабского происхождения связан с радикальными исламистскими кругами и значится в так называемом списке Fiche S (реестре лиц радикальных взглядов и подозреваемых в угрозе государственной безопасности).

«Мы должны быть бдительными»: что говорят французы о теракте в Страсбурге

Из-за подозрения Шекатта Шарифа в ограблении полиция в его доме проводила обыск. Мужчины там не оказалось, зато полицейские обнаружили гранату.

Министр внутренних дел Франции: «Чтобы остановить злоумышленника, мобилизованы 350 человек»

Уже после, во время перестрелки, злоумышленник был ранен, но это не помешало ему скрыться на угнанном такси.

«Мы должны быть бдительными»: что говорят французы о теракте в Страсбурге

На фоне произошедшей трагедии политики высказывают недовольство. Глава партии «Республиканцы» написал в Twitter следующее.

«Мы должны быть бдительными»: что говорят французы о теракте в Страсбурге

Лоран Вокье, глава партии «Республиканцы» (Франция):
Сколько еще нападений, совершаемых лицами из списка Fiche S, мы должны перенести, прежде чем адаптировать наше законодательство к борьбе с терроризмом? Чего мы ждем, чтобы наконец начать борьбу с фундаментализмом, который объявил нам войну?

«Мы должны быть бдительными»: что говорят французы о теракте в Страсбурге

В самом департаменте Нижний Рейн вообще ввели запрет на проведение массовых собраний. Страсбург – город-символ объединенной Европы – всего в нескольких километрах от границы с Германией, поэтому усилен и пограничный контроль.

«Мы должны быть бдительными»: что говорят французы о теракте в Страсбурге

Хотя, учитывая открытость границ ЕС, это мера чисто номинальная.

Стрелявший по людям в Страсбурге мужчина мог скрыться в Германии

Теперь поиском Шекатта Шарифа занимается полсотни полицейских, привлечены вертолеты и даже солдаты национальных сил безопасности мобилизованы для предотвращения, возможно, нового нападения.

«Мы должны быть бдительными»: что говорят французы о теракте в Страсбурге

Мы должны быть бдительными. Мы должны поблагодарить полицейских, которые делают хорошую работу. Каждый француз должен быть осторожным, не будучи параноиком, потому что в конце концов Рождество – это праздник.

«Мы должны быть бдительными»: что говорят французы о теракте в Страсбурге

Мы надеялись, что эти атаки закончены. Это ужасно, ужасно. Мы действительно живем в очень сложном мире.

Предрождественский Страсбург известен своей старейшей праздничной ярмаркой в Европе. Торговля занимает несколько улиц и привлекает большое количество туристов. Власти Франции попросили пока воздержаться от ее посещения. Новая примета времени: вместо счастливого Рождества европейцы желают друг другу спокойного праздника.

«Мы должны быть бдительными»: что говорят французы о теракте в Страсбурге
 
 
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Новости Франции. Во Франции полиция продолжает поиски 29-летнего радикала. В Страсбурге объявлен траур, закрыты школы, запрещены массовые мероприятия, сообщили в...
 
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