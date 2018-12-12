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Виктор Гончаренко: Обыграть два раза «Реал» и вылететь из группы с семью очками - это обидно

12.12.2018 23:43 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Реалом» (3:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.


Фото: twitter.com/pfc_cska

«Вылетать обидно в любом случае. Обыграть два раза „Реал“ и вылететь из группы с семью очками — это обидно. Эта победа войдет в историю и придаст силы нашим молодым игрокам.

Лучший ли это матч в текущем сезоне? Если говорить с позиции силы, то у нас хорошими были и другие игры, где мы достаточно ярко выглядели, например матч с „Зенитом“. У игроков хорошие эмоции, правда, с оттенком грусти. Последние минуты мы спрашивали, какой счет в параллельном матче, а потом расстроились.

Зуб на „Рому“? Мы сами виноваты. Мы недостаточно много сделали во втором тайме матча с „Викторией“. В целом мы досконально узнали возможности всех игроков и понимаем, куда нам расти.

Задача — улучшить за сборы действия в атаке и обороне. Когда мы вернемся, будут совсем другие игры. Но хорошее настроение обеспечено нам на весь декабрь», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Реалом» (3:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
 
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