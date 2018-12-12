Гандболисты БГК одержали третью подряд победу в SEHA-лиге

Гандболисты БГК имени Мешкова обыграли 12 декабря сербский «Железничар» в домашнем поединке SEHA-лиги. Это третья подряд победа брестчан в этом турнире.



Фото: bgk-meshkova.com

БГК имени Мешкова — «Железничар» (Ниш, Сербия) — 28:20 (15:12).

12 декабря. Брест. ДС «Виктория» им. А. П. Мешкова.

БГК им. Мешкова: Мацкевич, Корсак; Кулак, Бочко (2), Юринок, Потеко (1), Ивич (5), Шумак (2), Баранов (2), Горак (1), Разгор (4), Обранович (2), Сельвесюк, Джукич (3), Джорджич (4), Шилович (2)

«Железничар»: Стошич, Лажич; Милованович (1), Потконяк, Станоевич, Сретенович (2), Маджар (1), Веин (4), Милосавлевич (2), Живкович (3), Спасич (1), Маркович (3), Евтич (1), Кляич (1), Павлович (1).

Трехматчевая победная серия позволила БГК закрепиться на 5-й строке в турнирной таблице. Отставание от 4-й позиции, которая позволит по итогам регулярного сезона побороться за награды в «финале четырех», сократилось до 3 очков.

Маноло Каденас (главный тренер БГК им. Мешкова):

— Мы объективно превосходим по классу наших гостей. При этом отмечу, что команда соперника играла неплохо и прикладывала все силы, чтобы оставаться в игре на протяжении почти всего матча. Они играли энергично, предлагали нестандартные ходы. Это и позволяло сопернику долгое время держаться в игре, сохранять интригу, отставая на 3−4 мяча. Ключевым стал отрезок за 12 минут до конца матча, когда мы смогли воспользоваться их ошибками. В эти минуты и сказался класс нашей команды, — приводит слова наставника официальный сайт БГК.

Вид Потеко (линейный БГК им. Мешкова):

— Это была наша последняя игра дома в этом году. Мы должны были побеждать. Ради наших болельщиков, которые нас здорово поддерживали в этом году. Спасибо всем. Наша команда сыграла с хорошим настроем. Каждый игрок выполнил свою задачу. Но готовимся дальше — у нас еще три важных выездных матча в этом году.

Веселин Вуйович (главный тренер «Железничара»):

— Мои поздравления Бресту. Провели неплохой первый тайм. Хотя у нас отсутствовали 3−4 ключевых игрока. Допустили много ошибок во втором тайме. Так что минус восемь в итоге — это еще хороший результат для нас.

Андрия Маджар (игрок «Железничара»):

— Да, мы вынуждены были играть без нескольких ключевых игроков. Поездка была долгой и затянувшейся по времени. Проиграли, потому что выполняли не все установки тренера. Поработаем над улучшением командного взаимодействия, чтобы через неделю более успешно противостоять «Нексе».



Фото: bgk-meshkova.com

В следующем туре БГК 21 декабря сыграет в гостях у словацкого «Татрана».