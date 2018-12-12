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На заседании облисполкома обсудили работу по противодействию коррупции

12.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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На заседании областного исполнительного комитета рассмотрели вопрос о мерах по противодействию коррупции в системе местных исполнительных и распорядительных органов. 



В работе заседания приняли участие Глава Администрации Президента Республики Беларусь Наталья Кочанова, Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Валерий Вакульчик, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.  Вел заседание председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» облисполкомом совместно с местными органами власти проводится определенная работа по борьбе с коррупцией, защите прав и свобод граждан. Вопросы противодействия коррупции регулярно рассматриваются на заседаниях облисполкома, а также Гродненского горисполкома, райисполкомов, администраций районов Гродно. Однако несмотря на проводимую работу, имели место факты, когда госслужащие и должностные лица совершали поступки, несовместимые с их должностью и положением. Всем коррупционным проявлениям дана правовая оценка. 

На заседании облисполкома обсудили работу по противодействию коррупции


С докладом выступил прокурор области Виктор Корзун, который рассказал о мерах противодействия коррупционным проявлениям, о деятельности областного координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией. Он привел ряд примеров, когда были выявлены и расследованы либо расследуются сейчас факты коррупционных проявлений. Виктор Корзун выступил с рядом предложений, касающихся повышения требовательности к руководителям  в плане  соблюдения антикоррупционного законодательства, повышения роли общественных организаций, взаимодействия со СМИ, 
С содокладом выступил первый заместитель председателя облисполкома, председатель комиссии по противодействию коррупции  Иван Жук. 

Говоря о работе областной и районных комиссий по противодействию коррупции, Иван Жук подчеркнул, что они призваны помогать органам власти  контролировать соблюдение закона и порядка. 

 Необходимо повысить эффективность работы комиссий, исключить формализм, провести учебу  в районах с приглашением сотрудников правоохранительных ведомств, – отметил Владимир Кравцов. – Немаловажно и поведение чиновника, он должен быть примером, ведь по тому, как он себя ведет, у людей складывается отношение к власти.  Надо повысить требовательность к кадрам,  а в случае противоправных действий, тут же вносить кадровые предложения. 

На заседании облисполкома обсудили работу по противодействию коррупции


 Коррупционные преступления не только наносят вред экономике, но и подрывают доверие к власти, – подчеркнул Валерий Вакульчик. – Глава государства дал соответствующие поручения, и Комитет госбезопасности их выполняет. Мы не видим роста коррупции, но повышается выявляемость таких преступлений. Белорусский народ законопослушный, поэтому наша основная задача – предупреждение коррупционных преступлений. Как правило, они трудно скрываемы. Как только в отрасли медицины привлекли внимание завышенные цены на лекарства,  это позволило  выйти на коррупционные преступления  должностных лиц. 

Александр Конюк обозначил, что борьба с коррупцией в нашей стране ведется на серьезном уровне. Он обратил внимание на необходимость соблюдения финансовой дисциплины, своевременной и в рамках закона выплаты заработной платы. 

– Президент заявил, что коррупционные преступления получат самую жесткую оценку и повлекут серьезную ответственность. Есть необходимость повышать уровень правовых знаний и чиновников, и руководителей, чтобы они четко понимали, какие нарушения  приведут к какой ответственности, в том числе и уголовной, – отметил Генеральный прокурор. 

 Глава государства обозначил три ключевых тезиса:  главное – это люди, решения должны приниматься во благо государства, необходимо справедливое отношение к людям. И мы должны их выполнять, – подчеркнула Наталья Кочанова. 

На заседании облисполкома обсудили работу по противодействию коррупции


Задачи, которые Глава Администрации Президента Республики Беларусь поставила перед руководством области и районов, касались грамотного подбора кадров, соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины, внимательного отношения к проблемам людей. 

Наталья Кочанова напомнила руководству региона о важности встреч с людьми, отчетов перед населением. 

 Разговор состоялся заинтересованный и полезный, – отметил Владимир Кравцов. – Всем необходимо сделать выводы и продолжить системную работу в коллективах. Каждый случай коррупционного проявления  должен быть оперативно рассмотрен на заседании комиссии по противодействию коррупции. 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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На заседании областного исполнительного комитета рассмотрели вопрос о мерах по противодействию коррупции в системе местных исполнительных и распорядительных...
 
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