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В четверг в Беларуси прогнозируется мокрый снег и слабая метель

12.12.2018 22:52 — Разное | Партизан  
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13 декабря в Беларуси ожидается облачная погода, информирует Белгидромет.


Фото: pixabay.com

Преимущественно по юго-восточной половине страны прогнозируется снег, мокрый снег, слабая метель. По Гомельщине местами ночью и утром ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. В отдельных районах — слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет северо-восточный, умеренный до порывистого.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 тепла.*


 
 
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13 декабря в Беларуси ожидается облачная погода, информирует Белгидромет.
 
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