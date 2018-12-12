В четверг в Беларуси прогнозируется мокрый снег и слабая метель

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Преимущественно по юго-восточной половине страны прогнозируется снег, мокрый снег, слабая метель. По Гомельщине местами ночью и утром ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. В отдельных районах — слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет северо-восточный, умеренный до порывистого.





Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 тепла.*



