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В четверг в Беларуси прогнозируется мокрый снег и слабая метель
13 декабря в Беларуси ожидается облачная погода, информирует Белгидромет.
Фото: pixabay.com
Преимущественно по юго-восточной половине страны прогнозируется снег, мокрый снег, слабая метель. По Гомельщине местами ночью и утром ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. В отдельных районах — слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет северо-восточный, умеренный до порывистого.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 тепла.*
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13 декабря в Беларуси ожидается облачная погода, информирует Белгидромет.
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