Аэропорт Домодедово закупил алкорамки на сумму 3,4 миллиона рублей. Согласно контракту, их должны установить к сентябрю 2019 года.





В Домодедово пояснили, что оборудование будет использоваться для проверки трезвости сотрудников аэропорта и работающих на его территории служб безопасности, таможни и так далее.









В июле пьяный россиянин накинулся на сотрудников службы безопасности в Домодедово. Инцидент произошел после того, как нетрезвого мужчину сняли с самолета авиакомпании S7, который должен был вылететь из Москвы в Якутск. Когда сотрудники пытались вывести дебошира, он оказал сопротивление и устроил драку на трапе.















