Есть места, где ещё хуже: годовая инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов





Рынок в столице Венесуэлы Каракасе





Reuters. Об этом передает

В то же время, замедлились темпы роста инфляции. В сентябре инфляция выросла на 228%, в октябре - на 148% и в ноябре - на 144%.





Инфорагентство напоминает также, что несмотря на требования МВФ, данные об экономике Венесуэлы публикует лишь парламент.





Правительство страны, в свою очередь, не публикует данные о финансовом состоянии государства.





Венесуэла охвачена экономическим и политическим кризисом с 2010 года. Кризис и как следствие высокая инфляция стали причиной постоянного дефицита продовольствия и медикаментов. Международный валютный фонд в конце июля предупредил, что уровень инфляции в Венесуэле к концу года может составить 1 миллион процентов, если власти не предпримут необходимые меры. Из-за рекордной инфляции сотни тысяч жителей страны недоедают, а миллионы уже покинули Венесуэлу в последние годы.









Президента Венесуэлы Николаса Мадуро также обвиняют в диктатуре, однако сам он отрицает обвинения, называя себя "скромным человеком".



