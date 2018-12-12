Зарплаты белорусов почти в 3 раза опережают производительность труда

Реальные зарплаты белорусов растут заметно быстрее производительности труда.

По росту производительности труда лидируют Гродненская область (+6,1%), Витебская (+6%) и Минск (+4,9%), а в аутсайдерах по этому показателю — Могилевская и Гомельская области (+3,1% и +3,4% соответственно), пишет TUT.BY.





Инфографика Белстата





При этом Гомельская область лидирует по росту реальных зарплат (+13,6%), следом по этому показателю идут Витебская и Брестская области (+13,5% и +12,8%). Меньше всего реальные заработки выросли в Минске (+11%) и Могилевской области (+11,3%).





Напомним, в декабре этого года, по планам правительства, ожидается выход на среднюю зарплату в 1000 рублей, но в целом по нынешнему году выйти на заветную тысячу не удастся. Так, в январе-декабре средние заработки в стране, как прогнозируется, составят около 940 рублей.





Ранее в Нацбанке отмечали, что рост реальных зарплат, который превышает рост производительности труда, формирует предпосылки для усиления инфляционного давления.





О том, что искусственное повышение зарплат приведет к росту инфляции и девальвации, говорят и экономисты.

Напомним, Международный валютный фонд советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции. Эксперты отмечают, что экономический подъем в Беларуси среди прочих факторов поддерживается быстрым ростом заработной платы. Она увеличивается темпами, опережающими темпы роста производительности труда.









«После ускорения в текущем году рост заработной платы в номинальном выражении можно было бы в целом поддерживать в течение двух лет на уровне, соответствующем инфляции», — считают эксперты МВФ.





Кроме того, как полагают аналитики фонда, давление на инфляцию в Беларуси в результате быстрого роста заработной платы, возможно, проявилось еще не в полной мере.



